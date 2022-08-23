كاظمة يتحفظ على نظام «المراحل السنية»

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أبدى نادي كاظمة تحفظه على نظام مسابقات المراحل السنية (تحت 16 عاماً، وتحت 18 عاماً، وتحت 21 عاماً)، وتساءل عن مدى قدرة اتحاد الكرة على تنظيم وإقامة المسابقات بأريحية وانهاء الموسم في الوقت المحدد له. واقترح كاظمة في كتاب رسمي على اتحاد الكرة إعادة النظر في نظام المسابقات، وقدم اقتراحين أحدهما في حال إقامة المسابقة بنظام الذهاب الإياب، وعدم توفر ملعب للفريق المضيف، فتنقل المباراة إلى ملعب الفريق المنافس أو أي قريب. والاقتراح الآخر إقامة المسابقات من قسم واحد فقط، وعدد كاظمة في حالات الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف المسابقة أكثر من مرة.

