«شباب الطائرة» يواجه كوريا الجنوبية

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يبدأ منتخب الكرة الطائرة للشباب في 02:00 ظهر اليوم مشواره امام المنتخب الكوري الجنوبي في المجموعة الثالثة من البطولة الآسيوية تحت 20 سنة المقامة في البحرين لغاية 29 أغسطس الحالي، ويلعب اليوم أيضا العراق مع استراليا، واليابان مع الهند، والامارات مع تايلند، والبحرين مع هونغ كونغ، والصين مع تايوان.

وتضم البطولة التي انطلقت أمس، 6 مجموعات قسمت على النحو التالي في المجموعة الاولى فرق البحرين، والسعودية، وهونغ هونغ.

المجموعة الثانية إيران، والهند، واليابان. والثالثة الكويت وقطر وكوريا الجنوبية. والرابعة الإمارات، وتايلند. والخامسة العراق، وأستراليا، وبنغلاديش.

والسادسة الصين، وتايوان، وباكستان. واستحدث الاتحاد الآسيوي نظاماً جديداً للبطولة، إذ تنص قوانين البطولة أن يقام الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الـ 12 على أن تجرى قرعة بين أصحاب الصدارة في جميع المجموعات لمعرفة منافسيهم في الدور التالي الذي سيقام من قسمين على أن يتأهل الفائز من مباراتي متصدر المجموعة الأولى ومتصدر المجموعة الثانية مباشرة إلى نصف نهائي البطولة كأفضلية وضعها الاتحاد الآسيوي للمجموعة التي تضم منتخب البلد المضيف ومجموعة حامل اللقب، بينما يتأهل الفائز في باقي المباريات للدور ما قبل نصف النهائي ثم الفائز في هاتين المباراتين يصعد لنصف النهائي.

