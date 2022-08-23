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العربي سادس «طائرة العين»

زيد خلف
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الثلاثاء 23 أغسطس 2022

اختتم العربي مشواره في بطولة العين الدولية الودية للكرة الطائرة بخسارة خامسة أمام الجيل الصاعد الجزائري 0-3 أول من أمس في ختام البطولة في الامارات، التي توج بلقبها المنتخب السعودي بفوزه على مواطنه الأهلي 3-1، فيما احتل الزمالك المصري المركز الثاني بانتصاره على العين الثالث 3-1. وجاء العربي في المركز السادس الأخير خلف الجيل الصاعد الخامس والأهلي الرابع.
ولعب الأخضر في البطولة 5 مباريات في البطولة خسرها جميعاً.
وحدد الأخضر هدفه من المشاركة وهو الاعداد بصورة مناسبة للموسم المقبل، وهو دعّم صفوفه بالمحترفين الروسي مكسيم شمياتخين والبيلاروسي فياسلاف شارابوفيتش، كما تعاقد مع المحليين موسى بحروه ومحمد اسحاق ومبارك عبدالهادي، وهو ما يؤكد أن الفريق يطمح إلى المنافسة بقوة على بطولات في الموسم المقبل.


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