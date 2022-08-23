«الطيران» يشارك في بطولة العالم للاختراعات

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أعلن النادي الكويتي للرياضات الجوية ان منتخب الكويت للطيران المتخصص في تكنولوجيا الطيران والفضاء سيمثل البلاد في بطولة كأس العالم للاختراعات والبحث العلمي التي ستقام في تونس في الأول والثاني من سبتمبر المقبل. وقال رئيس مجلس إدارة النادي سامي الشمري في تصريح صحافي ان مشاركة المنتخب هي الاولى من نوعها، مبينا أن البطولة ستشهد تنافسا بين أكثر من 600 شخص من مختلف دول العالم. وذكر الشمري ان منتخب الكويت سيمثله اللاعبون حوراء ميرزا وعبدالرزاق القلاف وطلال الحزامي ومحمد البحر باشراف مدرب المنتخب محمد الظفيري، فيما يرأس الوفد امين سر النادي محمد بورحمه. وقال ان لاعبي المنتخب «هم الأميز بين زملائهم وسبق لهم أن حققوا نتائج جيدة بفضل مشاركاتهم المتميزة بشكل شخصي قبل تشكيل النادي». وأوضح أن هذا المنتخب سيكون النواة لتحقيق الانطلاقة الحقيقية لهذه الرياضة ومن ثم توسيع قاعدة اللاعبين لا سيما من الشباب، مشيرا الى ان جميع أعضاء المنتخب من مدرب ولاعبين لديهم شهادات معتمدة من وكالات الفضاء والطيران المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للرياضات الهوائية ما مكنهم من المشاركات الدولية.واعرب عن أمله بأن تتكلل المشاركة الأولى للمنتخب باحراز مراكز متقدمة تعكس التطور الكبير لهذه الرياضة في البلاد، منوها بدعم الهيئة العامة للرياضة لناديه لا سيما في هذه المشاركة.