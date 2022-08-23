الرجاء لا تنتخب هؤلاء

الاخيرة

لأجل الكويت.. حاضرها ومستقبل ابنائها، لا تنتخب أخي الناخب هؤلاء وأولهم من تظهر سيرته بذاته او امتداداته أنه لم يهتم قط بمصالح الكويت وشعبها بقدر اهتمامه بذاته ومصالحه الخاصة الظاهرة والخفية، ولربما حتى مصالح الاقطاب بالداخل والدول الاخرى بالخارج، التي تستفيد سياسيا واقتصاديا من الازمات التي يخلقها مثل هؤلاء بالكويت... نحن لا هم من يجب أن يلام اذا عدنا لانتخابهم، وافضل منهم بكثير شباب امناء عقلاء حكماء شرفاء اذكياء وما اكثرهم في هذا البلد الطيب.

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ولأجل كويت الغد.. كويت الرفاه والبقاء والمستقبل المشرق، لا تنتخب اخي الناخب الأُجراء والكذبة والمخادعين من المؤمنين بمقولة «خذ من كيسه وعايده» اي يريدونك ان تنتخبهم بسبب وعودهم المدغدغة والمدمرة للاموال العامة، أي «أوعدكم اذا انتخبتوني بأن أبدد الاموال وأفلس البلد ولا أبقي في خزائنها فلسا احمر»، مثل هذا المرشح يرى أن الكويت بلد مؤقت ومحطة وقود تملأ منها الجيوب قبل الرحيل الاخير والواجب إسقاطه بقوة كي تصل الرسالة لامثاله، وكم اسقط الشعب الكويتي امثاله من مخادعين ومدغدغين وسنرى في الانتخابات القادمة تساقط المزيد منهم ليكونوا عظة وعبرة للآخرين.

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الصنف المضروب الآخر من المرشحين الذي سيتم كذلك اسقاطه بامتياز في الانتخابات القادمة، من يمهد لنزوله بالهجوم الفارغ والسخيف على الشخصيات الوطنية طمعا بردها عليه ومحاولا خلق حروب طواحين هواء يصول ويجول بها دون ان يدري به احد.

الاسوأ عندما يوجه المخادع هجومه وأكاذيبه نحو المؤسسات الحكومية والخاصة الرابحة بالبلد كالاستثمار والنفط والتأمينات وصندوق التنمية والبنوك الخاصة، اي يريد تحويلها بمطالبه الغبية والمجنونة غير المسبوقة بالدول الاخرى من روافد للاقتصاد الوطني وروافد للميزانية العامة حال انخفاض اسعار النفط وانكشاف الميزانية إلى عالة عليها، ومن يتسبب انخفاض اسعار النفط القادم لا محالة إلى افلاس الدولة وافلاس جميع مؤسساتها معها فنصبح في حال اسوأ من حال سريلانكا الحاضرة التي افلست وهي الثرية - بعكسنا - بكل الموارد الطبيعية ومستلزمات الحياة من ماء وانهار واشجار وصناعة وسياحة وشعب منتج وعمالة ترسل الاموال.

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آخر محطة:

1- مطالب هؤلاء المدغدغة ستؤدي بالكويت فيما لو انتخبناهم لما هو اسوأ من الغزو الذي استمر 6 اشهر فقط وكانت لدينا الموارد المالية التي مولت جزءاً من عملية تحريرنا، مطالبهم وفي غياب خلق موارد بديلة للنفط ستعني ازمة وكارثة ستستمر الى ابد الابدين.

2- عشت في دول شرق اسيا إبان انهيار أواخر التسعينيات الاقتصادي وشاهدت الاختفاء السريع للامن والامان واختفاء السلع السريع من الاسواق وتحول العملات الورقية والحسابات بالبنوك الى ما يقارب اوراق الكلينكس، رغم ان تلك الدول ذات اقتصاد حقيقي متعدد فيما هو اقرب او اشد من الغزو... في أميركا تسبب انهيار 2008 بفقدان الملايين لبيوتهم وسياراتهم واعمالهم ومدخراتهم وعيشهم بالخيام او بالشوارع، وكم في تلك الامور التي حدثت لبلدان اكبر واكثر منعة منه من عظات وعبر ... بالخلاصة لا تنتخبوا الكذبة والمخادعين واصحاب الاجندات الخاصة ومعهم من يتلقون الاوامر من الخارج.

