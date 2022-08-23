تسونامي نامبيب

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انتشرت على موقع تويتر صورة لكثبان رملية هائلة تلامس المحيط الأطلسي وبدأ الترند بعدما نشر حساب «World Of History» الذي يتابعه 347 ألف مغرد، صورة الكثبان الرملية المطلة على المحيط الأطلسي في أنغولا. وهذه الكثبان جزء من صحراء نامبيب التي تقع في ناميبيا وأنغولا غربي القارة الإفريقية. وظهرت الكثبان الرملية وكأنها جرف صخري شديد انحدار أو جدار مائل، اشبه ما يكون بموجة تسونامي شاهقة لكنها قادمة باتجاه معاكس (من البر الى البحر) في ظاهرة غريبة، إذ عادة لا تلتقي الصحارى الرملية مع البحار. وأبدى الكثير من المتابعين اندهاشهم من هذه الصورة التي وصفوها بـ«المذهلة». وبحسب موسوعة «بريتانيكا» البريطانية، فإن هذه الصحراء تمتد على شريط ساحلي طوله 190 كيلومترا، غالبيته في ناميبيا وجزء منه في أنغولا. وتوصف هذه الصحراء بأنها «ساحلية وباردة» وهي الوحيدة في العالم التي يتشكل فيها ضباب. وهي منطقة غير مأهولة تقريبا وحديثا صارت وجهة سياحية لرواد المغامرة.