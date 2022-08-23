مئات الفنلنديات يرقصن تضامناً مع رئيسة الوزراء

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نشرت مئات النساء الفنلنديات مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهن يرقصن ويحتفلن دعما لرئيسة الوزراء، سانا مارين، بعد أن تورطت فيما أطلق عليه البعض «فضيحة» عندما تم تسريب فيديو وهي ترقص في حفلة منزلية خاصة.

وانتشر هاشتاغ «تضامن مع سانا»، مع فيديوهات النساء اللواتي كن يرقصن، ويستمتعن سواء بمفردهن أو مع أصدقائهن. وواجهت رئيسة الوزراء انتقادات لسلوكها عندما انتشر مقطعا فيديو تغني فيهما وترقص في حفل مع بعض الأصدقاء، وآخر تستمتع خلاله على انفراد في غرفة لكبار الشخصيات في ناد مشهور في هلسنكي.

ورفضت مارين (36 عاما)، تماما الاتهامات الموجهة لها بتعاطيها للمخدرات، ودافعت عن نفسها بالقول إنها لم تفعل شيئا سوى «الرقص والغناء وعناق أصدقائي وشرب الخمر». وقالت الجمعة في مؤتمر صحافي «لم أتعاط المخدرات قط في حياتي»، مضيفة أنها أجرت اختبارا للمخدرات، وأنه سيتم الإعلان عن نتائجه عندما يصبح متاحا لتبديد الادعاءات.

وكانت مارين أعربت عن استيائها من نشر المقاطع المصورة لها على الإنترنت وهي ترقص في حفلات خاصة، بعد أن كان المقصود بتلك المقاطع أن يراها أصدقاء فقط.

