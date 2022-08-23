فيلم مصري ينافس في مهرجان العالم بالهند

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يستمر نجاح فيلم «قابل للكسر» من بطولة الممثلة المصرية ?حنان مطاوع?، لينافس على جائزة الفيبرسي في مهرجان العالم بالهند? في دورته الأولى.

وكانت حنان مطاوع حصدت جوائز عدة لأدائها شخصية نانسي في الفيلم، فقد حصلت على جائزة أحسن ممثلة عن فيلم «قابل للكسر»، في مهرجان ?hope? الدولي في ?السويد?، ثم عادت وحصلت على جائزة أحسن ممثلة عن نفس الفيلم في المهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون في دورته الأولى، الذي استضافته مدينة ?نيويورك?، كما حصدت جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم من المهرجان الكاثوليكي للسينما، بالإضافة لجائزة أفضل ممثلة ضمن فعاليات مهرجان هوليوود السينمائي، عن الفيلم نفسه.

«قابل للكسر»? من تأليف وإخراج ?أحمد رشوان?، وتدور أحداثه حول امرأة تدعى نانسي تستعد للسفر إلى كندا، لتعيش مع عائلتها، إلى أن يستوقفها العديد من الأحداث والشخصيات.

