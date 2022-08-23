مجلس الوزراء: تقديم كل الدعم لـ«الرعاية السكنية».. ووضعها على رأس الأولويات

وطن النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس قائلا: استهل مجلس الوزراء أعماله بالاطلاع على توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بشأن مشاريع المدن الإسكانية، وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع الحلول المناسبة لتنفيذ كل المشاريع الإسكانية بالكويت (الحالية، والمستقبلية)، واتخاذ كل ما من شأنه تلافي جميع العقبات التي قد تواجه إنـجـازها بما يضمن توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتقليص فترات انتظارهم، وموافاة مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه بما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات بهذا الشأن.

واستمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه رئيس اللجنة بأنه وبناء على التوجيهات السامية من القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء الذين يحرصون دائماً على تقديم كل ما من شأنه توفير الرعاية السكنية لمستحقيها ووضعها من أهم الأولويات التي تحظى باهتمام الحكومة وعنايتها وحرصاً على تأمين العيش الكريم والاستقرار للأسر الكويتية.

وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية بالمشاريع الإسكانية ولاسيما إنها إحدى أهم الملفات التي تتبنى الحكومة مسائل تذليل عقباتها في سبيل توفير سبل الراحة والاستقرار لدى المواطنين.

ومن جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون القانونية برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي، بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تواجد وعبور القوات بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية كوسوفو، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر مركز تدريب الملكية الفكرية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

كما استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الدومينيكان وجدول الطرق الملحق بها، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن منع السرقة والتنقيب السري والاستيراد غير المشروع وتصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية وتعزيز توطينها بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية قبرص، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين بين حكومة الكويت وحكومة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية تركيا حول التعاون في مجال البيئة، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية قبرص، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين الكويت وجمهورية كولومبيا وجدول الطرق الملحق بها، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) والمملكة العربية السعودية (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد).

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير.

وقد سجل مجلس الوزراء شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية على جهودهم المخلصة لإنجاز المهام الموكلة لها.

هذا وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لمدة أربع سنوات على النحو التالي :-

? م. عمر سعود العمر - رئيساً

? م. عبدالله خالد العجمي - نائباً للرئيس.

? د. وليد عيسى الحساوي - عضواً متفرغ.

? محمد عبدالعزيز الراشد الموسى - عضواً متفرغ.

? م. رنا مؤيد الرشيد - عضواً غير متفرغ.

? م. شيماء نبيل التركيت - عضواً غير متفرغ.

? د. فهد علي الزميع - عضواً غير متفرغ.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية.

