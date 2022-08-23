السفارة الهندية أصدرت «الدبلوماسية الهندية واستجابة كوفيد»

وطن النهار

علق السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج على تحديد وزارة التجارة سعر استقدام العاملة المنزلية من الهند بـ 700 دينار، قائلا: انه أعلنها مرارا أنه يعمل على تقليل كلفة استقدام العمالة إلى أكثر من هذا الرقم، لافتا إلى انه يعمل على تقليل كلفة الاستقدام بشكل كبير مع رفع الراتب الشهري للحصول على عمالة منزلية أفضل.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش تنظيم سفارة الهند لدى الكويت احتفالا بمناسبة إصدار كتاب بعنوان «الدبلوماسية الهندية واستجابة كوفيد»، الذي نشره المجلس الهندي للشؤون العالمية، ضمن احتفالات السفارة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاستقلال الهند والذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين الهند والكويت.

وقال السفير جورج : إن الغرض من هذا الكتاب هو توضيح ما قامت به الدبلوماسية في وزارة الشؤون الخارجية وبعثاتها في الخارج لتحدي «كوفيد- 19». وسلط الضوء على الدور الذي لعبته الهند كصيدلية في العالم من خلال توفير لقاحات «كوفيد-19» إلى أكثر من مئة دولة في العالم، لافتا إلى ان تعاونهم مع الكويت في مكافحة الجائحة هو أفضل مثال يمكن أن تفعله شراكة تقليدية بين دولتين صديقتين. وثمن السفير لوسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة وعبر الإنترنت تقديمها الدعم في إيصال رسالة السفارة بشأن مكافحة «كوفيد- 19» إلى كل ركن من أركان الكويت.

واشاد بالدور الذي يقوم به المهنيون الطبيون الذين عملوا بلا كلل وبإيثار لحماية الأرواح البشرية، مستذكرا التعاون المشترك الذي أبدته الهند والكويت في مكافحة الجائحة بما في ذلك زيارة فريق الطوارئ الطبي الهندي للكويت، وتزويد الكويت بلقاحات «صنع في الهند» وشحن أسطوانات الأكسجين والأكسجين الطبي السائل. وحث الجالية الهندية على الحفاظ على روح الوحدة في جميع مساعيها المستقبلية خلال «آزادي كا عمريت مهوتساف» وأيضًا خلال «أمريت كال» حيث تتجه الهند نحو الذكرى المئوية لاستقلالها.

