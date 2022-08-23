تقليص انتظار «بيت العمر»

الأولى

كلف مجلس الوزراء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع الحلول المناسبة لتنفيذ كل المشاريع الإسكانية في البلاد «الحالية، والمستقبلية»، واتخاذ كل ما من شأنه تلافي جميع العقبات التي قد تواجه إنـجـازها بما يضمن توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتقليص فترات انتظارهم، وموافاة مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه بما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات بهذا الشأن.

جاء ذلك عقب اطلاع المجلس باجتماعه الاسبوعي امس على توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بشأن مشاريع المدن الإسكانية.

واستمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه الشيخ طلال الخالد قال خلاله ان ذلك يتم بناء على التوجيهات السامية من القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء الذين يحرصون دائماً على تقديم كل ما من شأنه توفير الرعاية السكنية لمستحقيها ووضعها من أهم الأولويات التي تحظى باهتمام الحكومة وعنايتها وحرصاً على تأمين العيش الكريم والاستقرار للأسر الكويتية.

وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية بالمشاريع الإسكانية لاسيما أنها أحد أهم الملفات التي تتبنى الحكومة تذليل عقباتها في سبيل توفير سبل الراحة والاستقرار للمواطنين.

