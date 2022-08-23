الانتخابات 29/9.. بـ«يوم راحة»

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فيما توقعت مصادر حكومية ان الجداول الانتخابية المعدلة ستنشر في الجريدة الرسمية السبت المقبل لتنال بذلك صفة التحصين، كشفت ان تحديد يوم الاقتراع لانتخابات مجلس الامة سيكون يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر المقبل مع اعتباره يوم راحة في الدولة على ان يصدر مرسوم الدعوة الاحد المقبل.

الى ذلك حسمت وزارة الداخلية الجدل الدائر حول التاريخ المحدد لبلوغ سن الـ 21 عاما للناخبين الذين سيتم تسجيلهم في قيود الانتخابات ، واكدت في بيان لها امس ان كل كويتي يبلغ 21 عاما في يوم الاقتراع وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ولم يكن لديه قيد انتخابي بأي دائرة يتم تقييده تلقائيا في كشف الناخبين ويحق له التصويت في انتخابات مجلس الأمة المقبلة. وبين مدير إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية العقيد حقوقي د. أحمد الهاجري ان كل من تتوافر فيه الشروط سالفة الذكر سواء كان محل إقامته المسجل بالبطاقة المدنية يتبع المناطق القائمة سابقا أو المناطق الجديدة التي تمت إضافتها إلى الدوائر الانتخابية له الحق في التصويت.

من جانب آخر، أوضح الهاجري ان إدارة شؤون الانتخابات ستقوم بالفصل في طلبات الاعتراض، لافتا الى ان فترة تقديم الطعون على القيد الانتخابي بدأت امس الاثنين وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء حيث تم تحديد خمسة مخافر شرطة (لكل دائرة انتخابية مخفر مختص) لاستقبال طلبات الطعن.

وذكر انه يجب على المواطن التوجه إلى مخفر الشرطة التابع لدائرته الانتخابية لتقديم الطعن حيث تتم إحالة الطعن مباشرة إلى المحكمة الكلية المختصة ويكون الفصل في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمه.

وقال انه سيتم تعديل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية على أن تنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال 24 ساعة من تاريخ صدور القرارات النهائية ليصبح بعدها الجدول الانتخابي محصنا. وبين انه مطلوب من الناخب في يوم الاقتراع إبراز شهادة الجنسية للختم عليها والبطاقة المدنية لإثبات الموطن الانتخابي.

وأفاد بأنه في حال فقدان شهادة الجنسية فإن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ستستقبل الناخبين في يوم الاقتراع وسيتم إعطاؤهم شهادة (لمن يهمه الأمر) تمكنه من التصويت بانتخابات (أمة 2022).