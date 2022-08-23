«الداخلية» رفضت طعن الداهوم: ملتزمون بالأحكام القضائية النهائية

الأولى

أعلن مدير الشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد صلاح الشطي رفض طلب الطعن الذي تقدم به بدر الداهوم الى الادارة والذي دعا من خلاله لادراجه في كشوف الناخبين ليتمكن من الترشح للانتخابات المقبلة.

وقال الشطي إن بدر الداهوم تم استبعاده من كشف المرشحين اثناء انتخابات 2020 ولكنه اعترض على قرار وزير الداخلية وقتها، ولكن محكمة التمييز اصدرت حكما لصالحه فشارك في الانتخابات وفاز فيها، إلا ان المحكمة الدستورية قبلت طعن احد المواطنين واصدرت حكمها بابطال عضويته.

وتابع ان الداهوم تقدم الى لجنة قيد 2022 بطلب ادراجه في كشف الناخبين وتم رفض الطلب، فتقدم مرة اخرى في فترة الاعتراضات وتم كذلك رفض الطلب من جديد، وبعدها قدم طعنا بموجب قانون الانتخاب، واصدرت المحكمة في 22 يونيو من هذا العام حكما بتأييد ما جاء في حكم المحكمة الدستورية وعدم ادراجه في كشف الناخبين.

وشدد الشطي على ضرورة التأكيد بأن وزارة الداخلية ليست لديها خصومة مع أي مواطن، وقال نحن جهة تنفيذية وواجب علينا تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطة القضائية انطلاقا من مبدأ احترام الفصل بين السلطات.

الى ذلك أكد الخبير الدستوري إبراهيم الحمود ان الحل الأمثل والسليم لمشكلة بدر الداهوم هو اللجوء الى المحكمة الدستورية ذاتها، وان يطلب منها فحص قانون المسيء وعدم دستورية ما يرتبه من أثر لاسيما بعقوبة التبعية والحرمان الأبدي من القيد.

وأوضح الحمود أن الحرمان الأبدي يتعارض مع حرية الانتخاب وهي من الحريات العامة التي تنادي بها الدساتير باعتبارها المعبرة عن ارادة الأمة، لذلك أعتقد ان الدستورية ستحكم بعدم دستورية أثر حكم المسيء، لأن العقوبات لا يمكن ان تكون أبدية بل ان المحكوم بالحبس المؤبد يخرج من السجن بعد ثلاثين سنة.