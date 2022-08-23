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وطن النهار

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لأصحاب الطلبات حتى 31 ديسمبر 2003 وما قبل

رفع الأولوية على «جنوب سعد العبدالله»

علي الفرحان
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الثلاثاء 23 أغسطس 2022

أعلنت نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية فاطمة حمزة نقي عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حى تاريخ 31 ديسمبر 2003 وما قبل، لافتة الى انه على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31 ديسمبر 2003 وما قبل والراغبين في التخصيص على المشروع والتقديم عبر تطبيق سهل الحكومي او منصة المؤسسة الالكترونية «pahw.gov.kw» ابتداء من يوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2022.
وأكدت نقي تواجد فريق من المؤسسة خاص بتطبيق «سهل» الحكومي في بهو المؤسسة بالمبنى الرئيسي للإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات الي تقدمها المؤسسة عبر التطبيق خلال أوقات الدوام الرسمي من 8:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً.


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