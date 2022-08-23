«الصحة»: انتداب وتسمية رؤساء «الأقسام» في المستشفيات العامة

وطن النهار

أصدر وزير الصحة الدكتور خالد السعيد قراراً وزارياً يقضي بانتداب وتسمية رؤساء الأقسام الطبية في المستشفيات العامة والتخصصية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتضمن القرار ضخ دماء جديدة من الكوادر الطبية الوطنية الشابة، جاءت في معظمها من العناصر الطبية النسائية، وهي حركة انتداب تعد من بين الأوسع على صعيد ضخ الدماء الجديدة والكوادر الطبية الشابة، والكفاءات الطبية النسائية، حيث بلغت نسبة التغير نحو 45%، معظمهم من الكوادر الوطنية الطبية الشابة، بمؤهلات تخصصية عالية، 60% منها من الكفاءات النسائية.

وقد أكدت «الصحة» حرص قيادة الوزارة على تأهيل جيل من القيادات الوطنية الشابة، بما يضمن استمرار عجلة التطوير والتنمية الشاملة التي تشهدها المرافق الصحية، وبما يحافظ على المستويات المتطورة التي بلغتها المنظومة الصحية محليا وعالميا.

وأشارت إلى أهمية إعطاء الفرصة للكوادر الشابة بعد أن قدمت برهاناً حياً على التميز والتفوق المهني، بموازاة ما تشير إليه مؤشرات المتابعة لتلك الكفاءات، من قدرة على اتباع طرق وأساليب إدارة، تتسق مع خطة وأهداف الوزارة، ومستويات الطموح التي تتطلع إليها، بهدف مواصلة جهود تحسين مستويات الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.

وأوضحت وزارة الصحة أن معايير الاختيار جاءت مراعية بشكل دقيق التميز المهني والالتزام الوظيفي، والدافعية للعمل، بما يسهم في ترجمة خطة الوزارة والارتقاء بجودة الخدمة الصحية، وتنفيذ وتحقيق نتائج ومؤشرات الأداء المستهدفة، مثمنة الدور الكبير والمقدر لرؤساء الأقسام السابقين، وما قدموه من جهود مخلصة في الارتقاء بالخدمات الصحية.

