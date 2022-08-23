«نماء الخيرية» أقامت مخيماً طبياً في الصومال

وطن النهار

أقامت نماء الخيرية ب‍جمعية الإصلاح الاجتماعي مخيماً طبياً لعلاج المرضى في الصومال على إثر المجاعة التي ألمت بهم وأعلن عنها الرئيس الصومالي، وقدم المخيم استشارات طبية لأكثر من 500 مريض، وتم تحويل عدد من المرضى إلى المستشفى لإجراء عمليات جراحية.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الإغاثة في نماء الخيرية خالد مبارك الشامري: إن المخيم الطبي ترك أثراً إيجابياً كبيراً على سكان المخيمات، وأزاح هماً ثقيلاً عن آلاف المرضى والمراجعين، بعد أن تمت مداواتهم وتحويل من يحتاج منهم إلى المستشفى لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

ولفت الشامري إلى حاجة النازحين الصوماليين لمثل هذه المبادرة الإنسانية التي قدّمت الفحوصات الطبية والعلاج المجاني للمراجعين من الشرائح والفئات العمرية المختلفة، وفي وقت وجيز، وهي أمور ما كانت ستتوافر نتيجة للأوضاع المأساوية التي يعيشونها.

