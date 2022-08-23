16 طالباً فازوا بمسابقة الكويت للعلوم والهندسة

وطن النهار

أعلن النادي العلمي أسماء الفائزين في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة الثامنة والتي أسفرت عن فوز عشرة مشاريع علمية لـ16 طالبا وطالبة من بين 54 مشروعا علميا تقدم بها 94 طالبا وطالبة ينتمون إلى 35 مدرسة متوسطة وثانوية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة النادي طلال الخرافي في تصريح صحافي أمس الاثنين عن بالغ سعادته بنجاح مسابقة الكويت للعلوم والهندسة الثامنة التي تعد احدى الفعاليات الرئيسة للبرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب الذي أطلقه النادي العلمي منذ عام 2015.

وقال إن نجاح المسابقة جاء نتيجة تضافر الجهود بين النادي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة التربية وجميع المؤسسات المعنية بالبحث العلمي منها جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب علاوة على فريق عمل من الشباب الكويتي المتطوع.

وأضاف أن المشاركين أنجزوا مشاريع مبتكرة مبنية على منهجية البحث العلمي، لافتا إلى أن هذه المسابقات والمعارض تشجعهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفازت بالمركز الأول في المجموعة الأولى التي تضم مجالات العلوم الاجتماعية والسلوكية والكيمياء الحيوية الكيمياء والأحياء الدقيقة والفيزياء والفلك الطالبة دانة العازمي من مدرسة الرقة الثانوية بنات عن مشروع (تسوق آمن في ظل كورونا).

وحلت في المركز الثاني بتلك المجموعة الطالبة نجاة الرفاعي من مدرسة القادسية المتوسطة بنات عن مشروع (الشيتوزان المدهش) أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالبتين زينة الشميلان وأصايل العجمي من مدرسة الروضة الثانوية بنات عن مشروع (إزالة المواد المشعة «اليورانيوم» من المياه الجوفية باستخدام المبادل الأيوني).

وأحرزت المركز الأول بالمجموعة الثانية التي تضم مجال علوم الأرض والبيئة وعلوم المواد علوم النبات كلا من الطالبتين فوزية الطيب ونبيهة العبدالله من مدرسة الجزائر الثانوية بنات عن مشروع (تربة ومناخ المستقبل) في حين حلت بالمركز الثاني كل من الطالبتين عائشة العنزي وفرح المطيري من مدرسة الشيماء بنت الحارث المتوسطة للبنات عن مشروع (الكنز المهدر).

وحازت المركز الأول بالمجموعة الثالثة التي تضم مجالات علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية الحيوية والطاقة الفيزيائية والميكانيكا الهندسية والهندسة البيئية كل من الطالبتين فاطمة الحداد وفرح الأصبح من مدرسة ماريا القبطية الثانوية بنات عن مشروع (القاتل الصامت).

وفي المركز الثاني بتلك المجموعة نال كل من الطالبين غنام الغنام وفاضل كرم من أكاديمية الموهبة المشتركة بنين عن مشروع (ضبط وتتبع دخان السيارات إلكترونيا) أما المركز الثالث فقد أحرزه الطالب علي ملك من مدرسة ملا حسن الكندري المتوسطة بنين عن مشروع (الوقود البلاستيكي). وفي المجموعة الرابعة والأخيرة التي تضم مجالات هندسة الطب الحيوي والنظم المدمجة والطاقة الكيميائية والروبوتات والآلات الذكية وبرمجيات النظم أحرز المركز الأول كل من الطالبين بندر الهاجري ومحمد الزعبي من معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي بنين عن مشروع (جهاز تنفس محمول). وفاز بالمركز الثاني كل من الطالبين مزيد أبو شيبه ومحمد أبوزلوف من أكاديمية الموهبة المشتركة بنين عن مشروع (أكسجين).

