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مدير «الجمارك» يستقبل المراجعين كل أربعاء


يستقبل مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد المراجعين كل يوم أربعاء وذلك بالفترة الصباحية من الساعة 9:00 حتى الساعة 12:00 ظهرا في ديوان الادارة على ان يتم حجز موعد مسبق للمراجعة من خلال المنصات الحكومية المركزية مممثلة في تطبيق «سهل» أو منصة «متى». وفي سياق آخر، كرم الفهد عددا من منتسبي الإدارة العامة للجمارك، في إدارة الجمرك البري - منفذ العبدلي وذلك لتميزهم في العمل. وقد شكر مدير عام الإدارة العامة للجمارك الفهد الجمركيين المكرّمين على جهودهم المميزة التي يبذلونها في حماية البلاد والعباد، وحثّهم على الحفاظ على مستواهم في العمل، مؤكداً أن رجال الجمارك هم خط الدفاع الأول ضد كل من يريد السوء للبلاد.


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