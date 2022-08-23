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وطن النهار

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وزير الإعلام عقب لقائه رئيس وأعضاء المجلس

المطيري: حريصون على دعم الشباب وتذليل عقباته


اكد وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري حرصه على دعم مجلس الشباب الكويتي وتذليل جميع العقبات أمامه لانجاح عمله لخدمة الشباب. وقال الوزير المطيري في تصريح صحافي عقب لقائه رئيس واعضاء المجلس ان للشباب دورا محوريا في تنمية المجتمع باعتبارهم أهم وأكبر الطاقات البشرية في سوق العمل في القطاعين العام والخاص فضلا عن اسهاماتهم في المجالات التطوعية والإنسانية في منظمات المجتمع المدني.
وأكد على اهمية وجود رؤية واضحة في المجلس لتحقيق متطلبات الشباب وآمالهم في الارتقاء بالعمل الشبابي وتطويره وتعزيز دورهم في نهضة بلادهم حاثا اياهم لبذل خالص الجهود واضناها لتعزيز العمل الشبابي في البلاد. واشار الى ان تحقيق التكاملية بين المجلس والجهات الحكومية المختلفة وفي مقدمتها الهيئة العامة للشباب سيعمل على تحقيق اهداف المجلس المتمثلة بالاهتمام بالشباب وإتاحة كل الفرص امامهم للابداع والتميز.
من جانبه قال رئيس المجلس الشبابي الكويتي نواف القويضي في تصريح مماثل ان لقاءه وأعضاء المجلس مع الوزير المطيري كان مثمرا وشكل فرصة لهم للاستماع لتوجيهات الوزير في تعزيز دور المجلس لاسيما في الاستثمار بالطاقات الشبابية وفق الاطار القانوني للمجلس.
واضاف القويضي انه تم التطرق لمناقشة المسارات الأولية للمجلس وتحديد آلية وضع النظام المؤسسي المميز للمجلس لخلق بيئة مناسبة للنجاح، معربا عن شكره لدعم الوزير المطيري لجهود المجلس في تطوير العمل الشبابي في البلاد والذي سيشكل دافعا كبيرا لهم لمواصلة العمل.


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