البلدية ضبطت قاعة «ديسكو» في أحد الجواخير

وطن النهار

كشف لجنة إزالة التعديات في بلدية الأحمدي أمس سر ملهى يستخدم كديسكو ليلي في أحد الجواخير المقامة على أملاك الدولة في الدائري السابع، وسارعت الى هدمه وإبلاغ قيادات الجهاز التنفيذي عن الإجراء الذي اتخذته بعد الاكتشاف.

واوضح مصدر مطلع في البلدية، أن الفرق الرقابية وخلال جولتها التفتيشية في المناطق البرية بالتعاون مع الداخلية، اكتشفت وجود جاخور مخالف مقام على أملاك الدولة دون ترخيص، ولدى تفتيشه تبين وجود قاعة مقامة تحت الأرض وتستخدم للحفلات المختلفة، مشددا على أن البلدية اتخذت الإجراءات القانونية ا القانونية.

من جانب اخر، كشفت بلدية الكويت عن تلقي قسم طوارئ الخط الساخن «139» بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة «24727732» واتساب الشكاوى 652 شكوى من جميع المحافظات وذلك من خلال إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة عن شهر يوليو الماضي.

وأوضحت البلدية بأن قسم طوارئ الخط الساخن «139» بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة واتساب الشكاوى قد تلقى 652 شكوى من جميع المحافظات تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مهمل في الساحات وأمام المنازل ورمي أنقاض تعيق الطريق وسيارات مهملة وقوارب.

وأشارت إلى تلقي 343 شكوى من جميع المحافظات تتعلق بوجود مخلفات وقمامة تضمنت 55 شكوى تتعلق بمحافظة العاصمة، 68 شكوى لمحافظة الجهراء، 65 شكوى لمحافظة مبارك الكبير إلى جانب 40 شكوى لمحافظة حولي، 45 لمحافظة الفروانية و70 شكوى لمحافظة الأحمدي، بالإضافة إلى تلقي 62 شكوى تتعلق بطلب نقل حاويات نظافة وتبديلها.

وبينت بأن الشكاوى التي تم تلقيها وتتعلق بوجود أثاث مستعمل ومهمل بلغت 70 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم تلقيها وتتعلق بوجود سيارات وقوارب مهملة 88 شكوى.

وأضافت بأن الشكاوى التي تم تلقيها والتعامل معها وتتعلق بوجود رمي دفان وأنقاض تعيق الطريق بجميع المحافظات قد بلغت 89 شكوى.

ولفتت البلدية إلى أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب وخدمة الخط الساخن «139» من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات.

وأضافت بأن موظفي النوبات الثلاث ( أ، ب، ج) بقسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوى المتلقات، مؤكدة في هذا الصدد على تحريك آليات ومعدات في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري للعمل على حلها.

