ضبط 263 شخصاً في الفروانية و 12 في الأحمدي

وطن النهار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، تواصل القطاعات الأمنية المختلفة حملتها الأمنية الواسعة من أجل فرض السيطرة الأمنية على مختلف مناطق البلاد، وقامت مديرية أمن محافظة الفروانية بحملة مفاجئة على مناطق جليب الشيوخ، الفروانية، خيطان.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط (263) شخصا، منهم (5) تغيب، (8) انتهاء إقامة، (1) مخالفة قانون العمل، (2) انتهاء إقامة + إلقاء قبض، (7) بدون إثبات، والبقية جارٍ الاستعلام عن (240) شخصا، وكذلك قامت مديرية امن الاحمدي حملة امنية على منطقة المهبولة واسفرت عن ضبط (12) شخصا منهم (6) انتهاء اقامة، (6) يقومون بأعمال منافية للأداب وسمسرة مقابل مبالغ مالية.

