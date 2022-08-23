loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ضبط 263 شخصاً في الفروانية و 12 في الأحمدي

مشعل عبدالله
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 23 أغسطس 2022

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، تواصل القطاعات الأمنية المختلفة حملتها الأمنية الواسعة من أجل فرض السيطرة الأمنية على مختلف مناطق البلاد، وقامت مديرية أمن محافظة الفروانية بحملة مفاجئة على مناطق جليب الشيوخ، الفروانية، خيطان.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط (263) شخصا، منهم (5) تغيب، (8) انتهاء إقامة، (1) مخالفة قانون العمل، (2) انتهاء إقامة + إلقاء قبض، (7) بدون إثبات، والبقية جارٍ الاستعلام عن (240) شخصا، وكذلك قامت مديرية امن الاحمدي حملة امنية على منطقة المهبولة واسفرت عن ضبط (12) شخصا منهم (6) انتهاء اقامة، (6) يقومون بأعمال منافية للأداب وسمسرة مقابل مبالغ مالية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة