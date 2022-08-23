«الكويتية للإغاثة» وزعت 100 «توكتوك نقل» في 3 محافظات يمنية

وطن النهار

دشنت الجمعية الكويتية للإغاثة مشروع توزيع 100 «توكتوك نقل» لأسر لذوي الاحتياجات الخاصة والأشد فقرا في ثلاث محافظات يمنية بدءا من (مأرب) ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ ثماني سنوات.

وأعرب وكيل محافظة (مأرب) عبدالله الباكري في تصريح صحافي خلال التدشين عن شكره وتقديره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم المستمر لمثل هذه المشاريع الإنسانية «المؤثرة» التي تسهم في «الارتقاء بمعيشة الإنسان وتحسين وضعه الاقتصادي وتحويله إلى جزء من الإنتاج والتنمية».

وثمن الباكري دعم الجمعية الكويتية للإغاثة لهذه الأسر بالمشروع «الملائم» الذي يساعد في «إسناد الجهود الحكومية للحد من الفقر والبطالة في المجتمع».

من جانبه أوضح مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في (مأرب) سيف مثنى أن هذا المشروع يعتبر «من أهم المشاريع» في محافظة (مأرب) داعيا شركاء العمل الإنساني إلى التركيز على مثل هذه المشاريع التي تهتم بالتمكين الاقتصادي وتساعد الأسر على الاعتماد على مساعدة ذاتها والخروج من دائرة الفقر والبطالة.

بدوره، قال مدير مكتب (مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية) المنفذة للمشروع محمد سليم إن هذا المشروع الذي ينفذ في محافظات (مأرب) و(حضرموت) و(تعز) يأتي ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

