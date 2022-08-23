طلال الخالد.. سيف الحق

آراء

رأينا أن نعطي كل ذي حق حقه، فمثل ما يتم الانتقاد بوجود سلبيات أو تقصير ننتقدها لابد أيضا ان نشيد في حال وجود ايجابيات.

اليوم الأمانة المهنية فرضت علي أن اشيد وأبارك بالخطوات التي قام بها نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد منذ أن أسندت إليه حقيبة وزارة الداخلية، فهذا الرجل طبق مقولة يجب أن ينزل المسؤول للشارع ويختلط بالناس ويفتح مكتبه للجميع، كما طالب مسؤولي وزارة الداخلية بعمل ذلك.

نراه كل يوم موجوداً في الميدان مع رجالات وزارته يشد من أزرهم ويطالبهم بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ويطالبهم ايضا بالمعاملة الحسنة والانسانية مع الجميع، وكذلك الالتقاء مع موظفي ومنتسبي وزارته والاطلاع على مطالبهم المالية والادارية وتنفيذها بأسرع ما يمكن.

وزير الداخلية بالوكالة يمتلك مساحة كبيرة من الانسانية في قلبه، ويحترم الرأي الآخر، ومستمع جيد لاي انتقاد او ملاحظة، وصدره مفتوح لسماع هموم ومشاكل منتسبي وزارته، سواء كان موظفا او مسؤولا؛ هذا الرجل يسير على الطريق الصحيح ويتبع سياسة ناجحة في عمله، وانا على ثقه بأنه قادر على ايجاد حلول للمشاكل التي تعيشها الوزارة في مختلف القطاعات.

وعلينا أن نذكر الأفعال الايجابية التي قام بها الوزير ومازال يقوم بها، ونقول بارك الله فيك ياوزير الداخلية، وثق بأن كل اهل الكويت يباركون ما تقوم به من خطوات اصلاحية، والجميع يقف معك ويشد من أزرك ويبارك هذه الخطوات.

بالختام أدعو الله أن يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه.

