اليـوم الحكومـة أبخـص

آراء

نعم اليوم باتت الحكومة ابخص في هموم الوطن والمواطن وبات ذلك جليا من خلال الكثير من الإجراءات التي جاءت من خلال الحكومة الجديدة رقم 40 وان كان فقط سمو الرئيس هو الجديد عليها اما بقية أعضائها هم نفس الأعضاء بالحكومة السابقة رقم 39، ولكن تبدل الحال للغالبية من هؤلاء الأعضاء جاء ببركة سمو الرئيس الجديد الذي بدأ بزرع حب اهل الكويت له من خلال الأداء والعمل الصادق من اجل كويت اليوم والغد فكان نور الامل مع سموه كبداية لمسكه بزمام أمور السلطة التنفيذية من فترة قريبة جدا ولكن الجواب يبين من عنوانه حيث العمل الصحيح وفق خطه مدروسة وهذي هي البداية التي يتمنى اهل الكويت استمرارها ودوامها على السلطة التنفيذية بالبلاد حيث متابعة كل أوجه الخلل والخمال الذي كنا ولا نزال فيه ولكن اليوم برز امل الخلاص من النوم العميق الذي كان بالماضي صفة للتنفيذية مع زميلتها التشريعية، وهنا نسأل لمصلحة من كان النوم العميق؟ ومن جعل النوم العميق حال السلطتين السابقتين؟ ولذا نقول اليوم الحكومة ابخص، ولأبخص مأخوذة من (الشيوخ ابخص) مثل كويتي قديم يقال من اهل الكويت بها نوع من الحكمة والتروي والبعد عما لا يخص المواطن البسيط وهو يوجد عند الشيوخ وأصحاب الفكر المتنوع فتجد البعض يخوض في أمور متعجلة لا نفع منها لأحد بالعموم او بالخصوص على حد سواء وقد تجلب أموراً غير حميدة والضرر منها أكثر من النفع.

والحكومة الرشيدة هي ابخص اليوم حيث حركة المياه الراكدة الضحلة ذات العمق البسيط حيث نظرة الهموم في عين الكويتيين حيث الاستغناء عن القيادة الجامدة والتي لم تقدم شيئاً جديداً طوال فترة وجودها واستبدالها بدماء جديدة ذات قدرة عملية كبيرة من حيث الخبرة والمؤهل العلمي، وفتح المحفوظ من هموم لم يقدر بالماضي احد ان يفتحها او يتكلم بها وكلها ضمن خانة الفساد الذي بات سمة من سمات الماضي البعيد والقريب على حد السواء، وتم تحريك الجالسين على الكرسي الأزرق بما يخدم الوطن والمواطن وتبدل حالهم الذي كان يقول (هس سكوت) والعمل من اجل البقاء فقط وليس من اجل القسم، ومن ابرز وأهم الأمور التي اسعدت اهل الكويت تزيد واملهم بالمستقبل يكبر وضع التصويت من خلال البطاقة المدنية بعدما زاد الكلام والحديث عن اللعب والتحويل غير المحدود بما يخص القيود الانتخابية الخاصة بالدوائر الخمس الانتخابية فكان الحل بالبطاقة المدنية الذي انهى نجاح البعض في دوائر قد لا تكون له صلة فيها او شعبية ولكنه كان ينجح وفي ارقام كبيرة جدا لا توجد فعليا في الدائرة الانتخابية أصلا غلا بيوم الاقتراع والعديد منهم ما يعرف طريق مراكز الاقتراع!!! ولهذا بتنا نسمع أصواتا تصدر وتصرخ من شدة الوجع التي أصابها من قرار المدنية وانه غير دستوري وهنا نسأل هذا النشاز هل نقل الأصوات وشراء الذمم والوصول للكراسي الخضراء بأرقام لا يعلم لها من سلطان دستوري؟ وهنا أقول للمصاب بالضرر والمتعور وللأبواق التي خلفه (ان المادة (7) من الرسوم بالقانون رقم (64) لسنة 1980م بتعديل بعض احكام قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962م والتي تنص بالفقرة الأخيرة انه «يجوز للجنة ان تطلب من أي شخص اثبات أي شرط من شروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية» واثبات عنوان المسكن حق خالص للجنة المذكورة، وأنتِ اليوم يا حكومة ابخص وهذا الدعم الشعبي لكِ ولاجراءاتك جاء بعد ان وصل السيل الزبى بأهل الكويت واي تصحيح او تعديل مستحق يسجل اليوم بإنجازاتكم، ولهذا أقول كمواطن بسيط من اهل الغالبية الصامتة استمري يا رشيدة بعملك على التنظيف والتصحيح والتعديل لان الكويت وأهلها يستحقون كل شيء جميل وطيب وجعل الطيب في ادائكم يا حكومتنا الرشيدة وأنتم اليوم ابخص.

واختم بتمنٍ يدور بعقل وقلب كل مواطن كويتي بسيط ان يستمر قطار الإصلاح وصلاح الحال الذي نعيشه في هذه الأيام على طول الأيام القادمة والمقبلة حتى نعود كما كنا كويت التقدم والرقي والتطور ويرجع المواطن الكويتي هو الهدف الرئيسي للسلطة التنفيذية، وان ينصلح حال السلطة التشريعية مثلما صلح حال الرشيدة ولا ينصلح حالها إلا باختيار نواب يكونون كويتيين قبل ان يكونوا نوابا، والحين أقول ما بقي عندي سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يحمي الكويت واميرها وولي عهدها وشعبها من كل ضرر وشر ويديم صلاح حال الرشيدة وعليك يا مواطن صلاح حال التشريعية ولذا اختر الصح، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: ماذا يعمل المرشحون بعدما سكرت الحكومة باب المعاملات والحنفية؟ الجواب ما في شيء غير الجذب على العباد والبكاء على الاطلال والبحث عن قارئة الفنجان، وأنت اعقل واركد يا مواطن.

