ماذا لو عاد معتذراً؟! 

آراء

الدول تقسم الأنظمة السياسية بشكل مبسط إلى ثلاث ديموقراطيات «دكتاتورية - شبه ديموقراطية - وديموقراطية» وما أصعب العيش في الوسطى، حيث تكون بين بين،لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، في عصر السفسفطة والكذي وتزويق الكلام، فكما هناك وهم للديمقراطية، كذلك هناك وهم للمعرفة، وهو أنكى وأفظع من الجهل البسيط،كذلك الحال والمثال ينطبق من يظن أن نعيش ديمقراطية «انتخابات - مجالس منتخبة - أصوات - فصل سلطات» وكل أولئك كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.

والحل الناجع، بالثقافة والوعي وتوعية الناس بالحقوق المدنية والحريات،قبل أن تكون في السياسات، فالديموقراطية جزء صغير من منظومة الحقوق المدنية، لا بد أن تمارس في المنزل والمدرسة والمجتمع، قبل أن تمارس بالسياسة، فلابد أن تطبق بالعقول والنفوس، قبل ان تكون لوائح في النصوص والدستور، فهي حياة وثقافة، قبل أن تكون تحزب، وسياسة، وتحتاج لوعي من قبل نخبنا المثقفة.

يقول الكاتب محمد الرطيان: «كلما ازداد الوعي في المجتمع قلّ تعصبه تجاه الأشياء، فالأكثر تعصبا للأشياء - والأفكار - هو الأكثر جهلا» فحياتنا وأطروحاتنا السياسية لم تزد وعينا، بل زادتنا سوءا على سوء.

فلنبدأ بعرض الموضوع ببساطة عن حكاية الفساد وفكرة الاعتذار وإصلاح الحال:

أولا: السلطة التنفيذية: فلا شك أن الحكومة ممسكة بتلابيب الدولة،وهي المهيمنة على سلطة الوزارات،وهي تعلم كل العلم أنها تحاول دوما بكل ما أوتيت من قوة من كسب الأعضاء الموالين لها عن طريق تمشيتها معاملات غير قانونية وترضية بعضهم بتجاوزات وصفقات من أجل أن يكون بيدها القرار.

ثانيا: السلطة التشريعية: مجلس الأمة، وهم مشاركون ومتواطئون بالفساد حيث أن غالبيتهم أتى المجلس عن طريق قنوات غير مشروعة «طائفية قبلية عائلية ومالية» وهم مشاركون بالفساد عن طريق كسب ود ناخبيهم بتمشيتهم معاملات غير قانونية كي يكسبوا ودهم وأصواتهم، وبإمكانهم التعاون مع الشيطان بغية نيل حظوة وشهوة الكرسي بأي الوسائل المشروعة وغير المشروعة، وآخر ما يفكرون فيه تطبيق القوانين.

والبعض منهم يلتمس الفرصة لينتهزها ويبتغى غفلة البسطاء من الشعب ليختلسها في صنع بطولات «دونكشوتية» من اجل الضحك على الدهماء من الشعب الغلبان المسكين الذي يعشش بعقليته - بالا شعور- حبه للشخصية الأسطورية المعاصرة..

فاغلب الأعضاء يصرخون.. ينفجرون.. يحرضون.. يهيجون.. وفي الوقت نفسه لا يفهمون، لكن هو معارض ومقاتل من اجل لاشيء يذكر وهو يدعي الشرف بالظاهر ويخرق القانون بالباطن ألا ساء ما يزرون ويفعلون.

ثالثا «الشعب»: المدلل الكسول المشارك في الفساد على طول، عن طريق جلب أعضاء يمشون مصالحه الخاصة، والبحث عن دوام بلا دوام وعدم الإنتاجية والكسل كأقل شعب منتج في العالم- 15 دقيقة في اليوم متوسط عمل المواطن الكويتي - ومطالبته دوما بالأخذ من خزينة الدولة وتبذيرها دون العطاء، و دخوله مع الأعضاء في زفة الزار حول تبذير الأموال وعدم حرصه على تطبيق القوانين بامتياز.

رابعا «المتنفذون»: الذين يقول عنهم الله: «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا» هؤلاء المتحكمون بالدولة «حقا ليس ظنا» الذين يريدون أن يأكلوا ويستثمروا ملايينهم على ارض الوطن بلا ضرائب تأخذ منهم، وتجد انك في مطلب وعر من توجيه انتقادك اليهم حيث أينما توجهت وجدتهم هم المتحكمون، يحبون المال حبا جما ومستحلون للدولة برا وبحرا، ومتحكمين فيها و بالأسعار بلا رقيب ولا حسيب ولا توجيه سؤال.

أظن أننا قد أمطنا بعضا من اللثام عن حكاية الفساد وأننا مشاركون - والحمد الله- جميعنا بهذا الخراب.

فهل نعتذر لانفسنا ولاعضائنا ولحكومتنا أم ستقولون: «بلدة طيبة ورب غفور».

