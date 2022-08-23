رؤية الرياضة الكويتية بين الواقع والمأمول

آراء

مع بداية عصر جديد ومرحلة جديدة للحكومة الكويتية برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، والذي بدأت أثر توجيهاته وتعليماته تضع بصماته على جدران وأركان وزارات وهيئات الدولة، بتصحيح المسار، وانتهاج الخطط الإصلاحية باعفاء المسؤولين الذين لم يكن لديهم أي رؤى أو خطط استراتيجية أو بصمات أو من لم تسنح او تهيئ لهم الفرص بتطبيق أفكارهم وفقا لظروف خارجة عن ارادتهم خلال فترة توليهم مناصبهم، وتوالي القيادات الشابة أصحاب الأفكار النيرة والرؤى الواضحة الذين يملكون من العلم والخبرات ما يؤهلهم لتولي تلك المناصب المهمة والعمل على تطوير مؤسسات الدولة ولديهم الارادة والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.

من هنا نحن نشيد بتوجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف والتي كان لها بالغ الأثر في نفوس الكويتيين، ووجود حالة الرضا والاجماع الشعبي حول قراراته الإصلاحية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وبدورنا كأساتذة أكاديميين متخصصين في المجال الرياضي نحن نتحدث عن تطوير الرياضة الكويتية التي أصبحت في حالة لا يرثى لها، بسبب المصالح التنفيعية وحالة الإهمال الذي تعيشه منذ عقود، إلى أن جاء معالي وزير الاعلام والشباب في الحكومة السابقة عبدالرحمن المطيري بعرض رؤيته أمام الشعب الكويتي بجميع الوسائل الإعلامية ونظرا للظروف السياسية السابقة التي مرت بها البلاد وحل الحكومة، فقد تسبب في وقف العديد من الخطط والقرارات في وزارة الشباب وملحقاتها من الهيئات في حينها، ولكن وبفضل من الله تم إسناد الحقيبة الوزارية مرة أخرى لمعاليه ونسأل الله التوفيق له ونحن على ثقة تامة بأنه رجل المرحلة، الذي يعمل بضمير وجهد في سبيل رقي الوطن وتقدمه، وهو ما يجعلنا أن نوجه إليها بعض النصائح التي تصب في مصلحة تطوير الرياضة الكويتية ومن أبرزها:

? في البداية يجب أن نحدد أولاً أنواع المؤسسات الرياضية وهي (حكومية ممثلة في هيئة الرياضة وملحقاتها ? أهلية ممثلة في الاتحادات اللجنة الأولمبية والاندية الرياضية - ربحية ممثلة في الأندية الخاصة - وأخيراً المؤسسات النوعية ممثلة في أندية الجيش والشرطة والحرس والبنوك والقطاع النفطي).

? يجب تحديد مسؤوليات الهيئة العامة للرياضة تجاه تلك المؤسسات

? ضرورة عمل دراسة ميدانية حقيقية للبنية التحتية للمنشآت الرياضية.

? لابد من إعادة النظر مع المؤسسات الرياضية باللوائح والقوانين التي تضمن تطوير الرياضة الكويتية.

? وضع لوائح خاصة بالاستثمار مع الجهات المعنية بالدولة.

? اتباع مبادئ الحوكمة الشفافية والنزاهة والمساواة والعدل.

? الاستعانة بالخبرات الأكاديمية والميدانية، ونحن على ثقة بأن الوزير سيضع جميع هذه النقاط بعين الاعتبار ضمن خططه الإصلاحية لعودة الرياضية الكويتية إلى مكانتها وتقدمها.

? ضرورة التوافق مع المؤسسات الأهلية السابقة حتى نضمن التوافق مع النظم الدولية.

وفي النهاية ندعو الله التوفيق للحكومة، وإلى اللقاء في الجزء الثاني من ملف الرياضة الكويتية بين الواقع والمأمول.

