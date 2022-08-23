هل علينا التفاخر بقطع العلاقات؟!

آراء

الانسان في هذه الحياة مجموعة من العلاقات المتشابكة المترابطة فمنها المؤقت ومنها الدائم، فالدائمة هي علاقات الدم والأسرة والعائلة والقبيلة.

وهذه العلاقات لا يجب أن تتأثر ببعض المواقف أو تتعرض للهزات من بعض الأخطاء التي تثبت بشريتنا واننا خطاؤون بطبيعتنا كما لا يمكن أن نكون مع الأصدقاء الاغراب عنا أكثر تجاوزا عن الأخطاء من قراباتنا فهم أولى بالتجاوز والتغاضي.

العلاقات المؤقتة وهي التي تكون إما زمالة عمل أو مع البقال أو السباك أو القصاب أو أي جهة تعودنا التعامل معها وتشكل لنا مصدر الثقة،

وفي كلتا الحالتين من العلاقات نبدأ بالتفاخر بقطع العلاقات من أي منهم متباهين أننا قطعنا تلك العلاقة بسبب ذاك الخطأ الذي ارتكب عمدا أو سهوا وفي الحالتين نحن نقر بقطع العلاقات !!!

هل فعلا نمارس الأخلاق والتجاوز والحفاظ على تلك العلاقات متمسكين بها أم نتفاخر أمام الآخرين أننا قطعنا العلاقة معهم لأهم ارتكبوا ذاك الموقف الذي لم يعجبنا أو قالوا كلمة لها وقع في أنفسنا أو الحقيقة أننا متحفزون لقطع العلاقات معهم لكنا كنا ننتظر الفرصة، فهل من اللائق أن نكون عشنا عمرا معهم نتقاسمهم كل شيء الحزن والفرح الضيق والفرج يصبرون علينا ونصبر عليهم يساعدوننا في السراء والضراء ثم نحكي حكايات النصر في القطيعة للاغراب متفاخرين بمنعنا أننا لم نقبل منهم ذاك الموقف أو تلك الكلمة فقطعنا العلاقة معهم، نعبر بذلك عن أصالة أخلاقنا وقوة علاقاتنا بهم أم نحن نعري أنفسنا أمام من نحكي لهم تك الحكاوى المخزية أننا تخلينا عنهم لمجرد خطأ أو زلة لسان وبالتالي فنحن نعبر عن ضحالة تفكيرنا وليس عن أصالة سلوكنا وتعاملنا مع الآخرين.

العلاقات هي كنز ضخم من الأقارب والأصدقاء لا يجب أن تتعرض للقطيعة لمجرد عابر أو نزوة أو خلل نفسي.

لنراجع كل العلاقات التي قطعناها ونحسب الأرباح والخسائر النفسية والاجتماعية علينا وعليهم ونكتشف أن الأسباب كانت أتفه من أن نخسرهم.

