التفاؤل عنوان المرحلة المقبلة

آراء

نجح سمو الشيخ احمد النواف بخروج البلاد من مسار الأزمات السياسية الحادة التي مرت بها في السنوات الأخيرة، ورسم خريطة طريق لنهج جديد، وسط مطالبات له باعتماد نهج إصلاحي، خصوصاً أنه ابتعد طوال حياته عن التجاذبات والصراعات السياسية التي عرفتها الكويت سهل للمواطن وصوله لاي وزير من الوزراء وابلغ جميع الوزراء بحل جميع القضايا العالقة وفتح ابوابهم للمواطنين وهذا ما يتمناه الشعب الكويتي، سمو الشيخ أحمد النواف أول رئيس وزراء حاز على حب الشعب من دون مقابل، سمو الشيخ أحمد النواف قيادي يتقن عمله ويخلص فيه، فكافأه الله وجعله يبدع في أي مهام تُوكل إليه، وبالتالي فإن الكويت واستنادا إلى خبراته السابقة سواء كان محافظاً أو نائب رئيس الحرس الوطني ثم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأيضا لتفانيه فإن الكويت بإذن الله مرشحة لأن تعيش عصرا ذهبيا على مستوى الإنجازات وإنهاء مرحلة «محلك سر»، أسابيع بسيطة ويقام العرس الديموقراطي وها هي القيادة السياسية اختارت قياديا محل اتفاق شعبي غير مسبوق، وهذا الرجل حتى يبدأ عهدا جديدا يحتاج إلى دعم، لذا فإن هذا الدعم يكون بأيدينا باختيار الأصلح لهذه المرحلة والإتيان بنواب يتطلعون إلى مستقبل أفضل للكويت.

