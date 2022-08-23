دمج الهيئات والشركات الحكومية.. على نار هادئة

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ «النهار» أن الحكومة تعيد النظر في هيكلة ودمج عدة هيئات وجهات وذلك في إطار تشابه اختصاصاتها مع العديد من الجهات الأخرى ما يعرقل تنفيذ الكثير من الخطط ويؤدي إلى هدر المال العام وتأخير وتيرة إنجاز المشروعات.

ولفتت إلى أن دمج بعض الشركات الحكومية من شأنه أن يوفر مئات الملايين على ميزانية الدولة، موضحة أن الحكومة حريصة على عدم المساس بحقوق العمالة الوطنية العاملة في تلك الشركات أو الهيئات. واستدركت المصادر أن الحكومة ماضية في ترشيد نفقاتها بشكل كبير والعمل على سد منافذ باب الاستشارات والدراسات التي لا معنى ولا مبرر لها، مع إعادة تقييم لكل العقود الاستشارية المبرمة مع الجهات المعنية وذلك لمعرفة مدى جدواها وما تحقق منها من الأهداف التي من أجلها قامت الجهات بالتعاقد عليها. وأشارت إلى أن تلك التوجهات تأتي في إطار التذبذب الحاد الذي تشهده أسعار النفط والتي تجعل من الصعوبة بناء خطط تنموية على المدى الطويل، لافتة إلى أن الكثير من الدول باتت تعتمد على ايراداتها غير النفطية في بناء التنمية الشاملة المطلوبة وتعزيز قدرات الدولة التنموية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الايرادات النفطية التي قاربت حاجز 90% من إجمالي ايرادات الميزانية. وبينت المصادر أن تنوع مصادر الدخل من شأنه قيام الحكومة بتنفيذ المشاريع المؤجلة والسعي نحو زيادة قدرة القطاع الخاص بالمساهمة في تلك المشاريع، واستيعاب المزيد من خريجي الجامعات في السنوات المقبلة.

