«التجارة» تدرس تأثير حظر تصدير سلع الكيروسين المدعوم

مال وأعمال

تدرس وزارة التجارة مدى تأثير قرار حظر تصدير السلع المصنعة من الكيروسين المدعوم على الشركات ذات الصلة. وشكل وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان لجنة لبحث ودراسة تأثير القرار. ومن بين مهام اللجنة اللجنة: التنسيق بين القطاع النفطي والهيئة العامة للصناعة فيما يخص القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2022، دراسة مدى تأثير تصدير السلع المصنعة من الكيروسن المدعوم على الاقتصاد الوطني ومدى تأثير قرار حظر تصدير السلع المصنعة من الكيروسين المدعوم على شركات القطاع الخاص ذات الصلة، مع دراسة إمكانية تعديل ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم ووضع ضع تصور لأفضل الحلول والمقترحات المقدمة من الجهات المشاركة في اللجنة.

