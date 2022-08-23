4.8 مليارات دينار فائض ميزانية الكويت في 2022/2023

مال وأعمال

أظهر الاقتصاد الكويتي إشارات إيجابية في الربع الثاني وبداية الربع الثالث من العام الحالي، على الرغم من تزايد الرياح المعاكسة التي تهدد آفاق نمو الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع التضخم وتشديد السياسات النقدية والحرب في أوكرانيا. ويواصل قطاع النفط لعب دور جوهري في دفع نمو الاقتصاد الكويتي وسط تزايد إنتاج النفط وارتفاع أسعاره في الربع الثاني من العام بالرغم تراجع الأسعار مجدداً في يوليو نظراً لتزايد مخاوف ضعف نمو الاقتصاد العالمي.

وقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن المؤشرات الرئيسة للنشاط غير النفطي مشجعة، إذ وصلت المبيعات العقارية إلى مستوى قياسي في الربع الثاني من العام، ووصل الإقراض المصرفي لأعلى مستوياته المسجلة في 13 عاماً في مايو، كما كان الإنفاق الاستهلاكي قوياً، إذ أسهمت المنحة المالية التي صرفتها الحكومة للمتقاعدين في يونيو الماضي في تعزيزه. من جهة أخرى، واصل البنك المركزي تشديد السياسة النقدية، وإن كان بوتيرة متواضعة نسبياً، سعياً منه لتحقيق التوازن بين كبح التضخم ومواصلة دعم النمو الاقتصادي.

إضافة لذلك، فإن الأوضاع السياسية المحلية أسهمت في رفع حالة عدم اليقين، إذ أدى تصاعد التوتر بين الحكومة ومجلس الأمة إلى استقالة الحكومة في أبريل الماضي وإعادة تشكيلها في أغسطس برئاسة رئيس وزراء جديد، ومن المتوقع إجراء انتخابات برلمانية في وقت لاحق من العام الحالي. وقد أدى ذلك لتعطيل الأجندة التشريعية إلى حد كبير، بما في ذلك إقرار مشروع مسودة الميزانية والعديد من الإصلاحات التشريعية الأخرى والتي تتضمن قانون الدين العام الجديد وقانون الرهن العقاري. ونأمل أن تسهم الانتخابات الجديدة في إعادة ضبط الأوضاع، وهو الأمر الذي من شأنه رفع التعاون بين السلطات ما قد يسرع في احراز الأهداف التنموية للدولة.

تراجع النفط

أسعار مزيج خام برنت ارتفعت في الربع الثاني من العام لتصل في المتوسط إلى 112 دولاراً للبرميل – فيما يعد أعلى متوسط ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2013. وقابل ذلك شح الامدادات على جانب العرض نتيجة للعقوبات المفروضة على النفط الروسي الروسي واضطرابات الانتاج وتناقص الطاقة الإنتاجية لمنتجي الأوبك وحلفائها. كما أسهمت تدابير الاغلاق التي طبقتها الصين على مدار فترة طويلة لاحتواء فيروس كوفيد-19 وارتفاع التضخم عالمياً وتشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية في تعزيز مخاوف السوق بشأن تأثر الطلب. وقد أثرت هذه التطورات على المعنويات التي اتخذت مساراً معاكساً منذ منتصف يونيو، مع تصاعد المخاوف المتعلقة بنمو الاقتصاد العالمي، خاصة بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتشديد وتيرة رفع أسعار الفائدة. وبلغ سعر مزيج خام برنت نحو 98 دولاراً للبرميل في منتصف أغسطس، بعد تراجعه بأكثر من 20% مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في الربع الثاني من العام والبالغة 124 دولاراً للبرميل في 8 يونيو.

كما اتخذ خام التصدير الكويتي اتجاهات مماثلة، إذ تراجع بنسبة 15% من أعلى مستوياته المسجلة في الربع الثاني من العام ليصل إلى 106 دولارات للبرميل في 12 أغسطس. وتشير أسواق العقود الآجلة إلى استمرار ضعف أسعار النفط في المستقبل مع استمرار سيطرة المخاوف بشأن الطلب، إذ وصل سعر العقود الآجلة لمزيج خام برنت إلى نحو 90 دولاراً بمنتصف أغسطس.

في ذات الوقت، استمر تزايد إنتاج النفط الكويتي خلال الربع الثاني من العام وفقاً للإطار المحدد ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها (+27 ألف برميل يومياً على اساس شهري)، إذ وصل الانتاج إلى 2.72 مليون برميل يومياً في يونيو (+3.2% على أساس ربع سنوي). وارتفع الإنتاج بمقدار 44 ألف برميل يومياً في يوليو وفقاً لخطة تسريع وتيرة زيادة الامدادات المتفق عليها في الاجتماع المنعقد في يونيو، وهي الزيادة المقرر تمديدها حتى أغسطس. وبالنسبة لشهر سبتمبر، فمن المتوقع زيادة الإنتاج النفطي للكويت بمقدار 7 آلاف برميل يومياً إضافية ليصل إلى 2.818 مليون برميل يومياً بعد أن أقرت المجموعة في اجتماع أغسطس زيادة الامدادات مرة أخرى، وإن كان بوتيرة متواضعة مقدارها 100 ألف برميل يومياً.

إعادة النظر في بنود الموازنة

أدى الانتعاش الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط وارتفاعها من أدنى المستويات المسجلة خلال الجائحة في تعزيز أوضاع المالية العامة. ووفقاً لبعض التقارير الصحفية، سجلت الموازنة العامة عجزاً مالياً قدره 3.6 مليارات دينار فقط للسنة المالية 2021/2022 (8.5% من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي) فيما يعد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعجز المتوقع بمقدار 12.1 مليار دينار والعجز بقيمة 10.8 مليارات دينار الذي تم تسجيله في السنة المالية 2020/2021.

وقد أسهم ذلك في الحد من ضغوط السيولة التي تعرضت لها الميزانية في الفترة السابقة. إلا ان تحسن الأوضاع المالية وارتفاع أسعار النفط منذ بداية السنة المالية 2022/2023 أدى إلى تزايد الدعوات لزيادة الإنفاق. وبالفعل، اقترحت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية زيادة الإنفاق بنسبة 5% (إلى 23.1 مليار دينار كويتي) مقارنة بمشروع الموازنة المقدم في يناير الماضي، ما يشير إلى اتخاذ مسار مخالف لخطة الحكومة للحد من الإنفاق. ويعكس هذا الارتفاع الدعوم الإضافية التي تم صرفها لتعويض ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى. ومن المتوقع أن يقر البرلمان الميزانية المعدلة في سبتمبر او أكتوبر. كما رفعت اللجنة البرلمانية السعر المفترض لبرميل النفط في الميزانية إلى 80 دولاراً للبرميل مقابل 65 دولاراً للبرميل في الموازنة التقديرية في يناير الماضي، ما أدى إلى ارتفاع فائض الميزانية المتوقع إلى 0.3 مليار دينار. إلا انه مع وصول متوسط أسعار النفط إلى 112 دولار للبرميل في السنة المالية الحالية (حتى 12 أغسطس)، يعتبر هذا الفائض المتوقع متشائماً للغاية. ووفقاً لتقديراتنا التي تشير إلى وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، نتوقع تسجيل فائضاً قدره 4.8 مليارات دينار (8.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، والذي يعتبر أول فائض مالي تسجله الحكومة منذ عام 2014.

كما تركز الحكومة أيضاً على إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام، الذي كان على وشك النضوب بالكامل بعد ان بلغت قيمة السحوبات التراكمية من الصندوق قرابة 19.8 مليار دينار على مدى السنوات الأربع الماضية (السنة المالية 2017/2018 للسنة المالية 2020/2021).

ووصل صافي أصول الصندوق إلى 5.6 مليارات دينار بنهاية السنة المالية 2020/2021، وتشير التقارير لزيادة الاحتياطيات النقدية منذ ذلك الحين، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية. كما أسهم سداد نحو 0.5 مليار دينار من الأرباح المحتجزة لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة (كجزء من الآلية المتفق عليها لسداد مبلغ إجمالي معلن قدره 7 مليارات دينار) في تعزيز سيولة الصندوق. إضافة إلى الاعلان عن تعليق التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الحالية، والتي تتم عادة عندما تسجل الدولة لفوائض مالية، في حال تحقيق فائض. وستتركز الأولوية بدلاً من ذلك على استعادة مستويات مناسبة للسيولة في صندوق الاحتياطي العام. وما تزال الاحتياطيات المتوافرة لدى صندوق الأجيال القادمة مرتفعة، إذ تصل لنحو 700 مليار دولار، أو ما يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

مستويات قياسية

تجاوز النشاط العقاري في الربع الثاني من عام 2022 المستويات المسجلة في الربع السابق، إذ وصل إجمالي المبيعات لأعلى مستوياته في عدة سنوات بنحو 1,088 مليون دينار مقابل 891 مليون دينار في الربع السابق (الرسم البياني 4). ووصلت المبيعات التراكمية للنصف الأول من العام 1.98 مليار دينار (+11% على أساس سنوي). وارتفع الطلب على عقارات القطاعين الاستثماري والتجاري بشكل كبير متفوقاً على طلب الوحدات السكنية الذي كان قوياً في عام 2021.

إسناد المشاريع

تراجعت أنشطة إسناد المشاريع في الكويت بحدة في الربع الثاني من العام الحالي، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة «MEED» للمشاريع. وانخفضت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة بنسبة 55% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 156 مليون دينار. وأسهم مشروع واحد فقط وهو حزمة البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية التابع للهيئة العامة للصناعة بأكثر من نصف تلك القيمة، إذ بلغت قيمة العقد 84 مليون دينار.

