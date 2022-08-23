توقعات متضاربة للنمو تُربك الأسواق الاقتصاد العالمي يتدهور.. و«الجزئي» يزدهر!

مال وأعمال

قال تقرير صادر عن «ساكسو بنك»، أن تداولات السلع سجلت انخفاضاً نسبياً هذا الأسبوع، في ظل استمرار التركيز على التطورات العالمية للاقتصاد الكلي، ما أدى في بعض الحالات إلى تراجع تأثير تطورات الاقتصاد الجزئي الداعمة عادة، مثل نقصان مخزونات العديد من السلع. ووجد الدولار دعماً جديداً وارتفعت عائدات السندات مع ظهور علامات بتباطؤ هبوط قيم الأسهم الأمريكية المستمر منذ شهر.

ونتجت هذه التطورات عن تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي التي أكدت على مواصلة السياسة القائمة على رفع أسعار الفائدة بهدف تراجع مستويات التضخم إلى الحد الأعلى غير المُعدل والمُستهدف على المدى الطويل عند 2%. ووضعت هذه التعليقات حداً للتوقعات بتحفيز البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة الاحتياط الفدرالي على تخفيض المُعدل المتوقع لرفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وأدت هذه التطورات إلى تعزيز مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي، نتيجةً لعدم السيطرة على مستويات التضخم، وخطر استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، الناجم عن ارتفاع أسعار البنزين والديزل والفحم وبشكل خاص الغاز. ما يدل بوضوح على استمرار التضارب بين تطورات الاقتصاد الكلي والجزئي، الذي يؤدي بدوره على الأرجح إلى فترة طويلة من الغموض بشأن التوقعات قصيرة ومتوسطة المدى.

وحقق قطاع الطاقة مكاسب وخصوصاً منتجات الديزل المُكررة والغاز الطبيعي الأمريكي، قابلها خسائر في القطاعات الأخرى، وبالتحديد قطاع الحبوب الذي شهد انخفاض أسعار القمح العالمية، وقطاع المعادن الثمينة الذي تأثر سلباً بارتفاع قيمة الدولار وعائدات السندات.

ويُعد الدافع الأكثر أهمية لارتفاع السلع مؤخراً هو تأثر توقعات الاقتصاد الكلي حالياً بسياسة البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم القائمة على تعزيز جهودها لكبح جماح التضخم بإبطاء النشاط الاقتصادي من خلال فرض شروط نقدية صارمة ومتشددة، كما يأتي ارتفاع السلع نتيجة توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، نظراً لسياستها الصارمة للوصول إلى صفر إصابات كوفيد-19 من جهة وأزمة سوق الإسكان التي أثرت سلباً في قطاع المعادن الصناعية من جهة أخرى.

