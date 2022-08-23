loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أشباه الموصلات.. نمو هائل في الطلب


سجلت صناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية أكبر نمو في الصادرات إلى الصين على مدى العقدين الماضيين.
وأظهر بحث صدر من غرفة التجارة والصناعة الكورية، أن أشباه الموصلات استحوذت على 3.2 في المئة فقط من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين في عام 2000، لكنها قفزت بمقدار12?4 مرة إلى 39.7 في المئة بعد 20 عاماً، بحسب وكالة «يونهاب».
واحتلت الآلات الدقيقة المرتبة الأولى في قطاع الصادرات لكوريا الجنوبية إلى الصين بنسبة 42?5 في المئة، وتلتها منتجات الكيمياء الدقيقة بنسبة 40.9 في المئة، وأشباه الموصلات بنسبة 39.7 في المئة، والزجاج بنسبة 39.3 في المئة، والبتروكيماويات بنسبة 38.9 في المئة.
في الوقت نفسه، تواجه صناعة الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة الأميركية ضغوطًا كبيرة، في ظل المنافسة القوية التي تخوضها مع الدول الآسيوية وفي مقدمتها الصين، لا سيما مع اعتماد قطاعات كبيرة ومهمة في أميركا على هذه الصناعة لتحقيق تقدم في مجالات عدة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة