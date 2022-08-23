أشباه الموصلات.. نمو هائل في الطلب

مال وأعمال

سجلت صناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية أكبر نمو في الصادرات إلى الصين على مدى العقدين الماضيين.

وأظهر بحث صدر من غرفة التجارة والصناعة الكورية، أن أشباه الموصلات استحوذت على 3.2 في المئة فقط من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين في عام 2000، لكنها قفزت بمقدار12?4 مرة إلى 39.7 في المئة بعد 20 عاماً، بحسب وكالة «يونهاب».

واحتلت الآلات الدقيقة المرتبة الأولى في قطاع الصادرات لكوريا الجنوبية إلى الصين بنسبة 42?5 في المئة، وتلتها منتجات الكيمياء الدقيقة بنسبة 40.9 في المئة، وأشباه الموصلات بنسبة 39.7 في المئة، والزجاج بنسبة 39.3 في المئة، والبتروكيماويات بنسبة 38.9 في المئة.

في الوقت نفسه، تواجه صناعة الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة الأميركية ضغوطًا كبيرة، في ظل المنافسة القوية التي تخوضها مع الدول الآسيوية وفي مقدمتها الصين، لا سيما مع اعتماد قطاعات كبيرة ومهمة في أميركا على هذه الصناعة لتحقيق تقدم في مجالات عدة.

