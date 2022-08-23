تفاقم التضخم

مال وأعمال

بقي مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعاً في الربع الثاني من العام، إذ بلغ 4.4% على أساس سنوي في يونيو، دون ان يشهد تغيراً يذكر عن المستويات المسجلة في مارس، وذلك على الرغم من تراجعه مقارنة ببيانات شهري أبريل ومايو. وما تزال فئة المواد الغذائية هي المحرك الرئيس للتضخم، إذ ارتفعت بنسبة 8.0% على أساس سنوي في يونيو مقابل 7.2% في مارس، ما يعكس في الغالب الاتجاهات التي اتخذتها أسعار المواد الغذائية العالمية. وفي ذات الوقت، استقر معدل تضخم أسعار خدمات المسكن (الإيجارات) في الغالب خلال الربع الثاني من العام عند مستوى 2.2%، مع هدوء وتيرة الاتجاه المتسارع الذي شهدناه خلال النصف الثاني من عام 2021. كما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والسكن، خلال الربع الثاني من العام ليصل إلى 4.5% بحلول يونيو. وضمن التضخم الأساسي، كانت الزيادات السنوية للأسعار هي الأسرع لفئات التعليم (+19% على أساس سنوي) والملابس والأحذية (+6%)، في حين تراوح معدل ارتفاع الفئات الأخرى في نطاق 2-4%.