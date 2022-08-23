الصين خفضت سعر الإقراض لتعزيز النمو

مال وأعمال

أعلن البنك المركزي الصيني خفض سعر الإقراض القياسي في السوق المحلي لدعم النمو الاقتصادي. ووفقا لوكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) فإن البنك المركزي قال ان معدل القرض الأساسي وصل عند 3?65 في المئة بعد ان كان 3?7 في المئة. وأضاف البنك المركزي ان معدل قرض الرهن العقاري انخفض بنسبة 0?15 ليصل عند 4?3 في المئة، مبينا ان هذا التخفيض جاء بعد 5 سنوات منذ التخفيض الأخير. واكد البنك التزامه بتنفيذ السياسة النقدية الحكيمة وإفساح المجال لأدوات السياسة النقدية ليتم توظفيها لخدمة السياسة النقدية في البلاد. وأضاف ان الاقتصاد الصيني، وهو ثاني قوة اقتصادية في العالم، نما بنسبة 0?4 في المئة منذ ابريل إلى يونيو الماضيين.

