الرشود: حملة تمويلية لمنتجات كثيرة بمزايا حصرية لعملائنا

مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»حملة «تمويلك أسهل مع بيتك» لتلبية احتياجات عملائه لتمويل جميع المنتجات الاستهلاكية والاسكانية، سعياً لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي التي تتضمن المنتج الطبي والتعليمي والأثاث والأجهزة والتمويل الاسكاني الذي يشمل كل المواد والأعمال الإنشائية والمخططات والتراخيص والإشراف والعقار المحلي، إلى جانب التمويل التجاري من خلال منتج الضمان المالي، بأفضل وأيسر الطرق وأسهل الخدمات عبر مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية بما يحقق للعملاء الراحة والاطمئنان والثقة في خدمة متكاملة.

وقال المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية -عادل أحمد الرشود، إن الحملة تعبر عن حرص «بيتك»على منح العملاء ميزات خاصة للتمويل الإسكاني ومنها، تمويل العقار السكني الذي يعتبر من المنتجات الرئيسية والتي تهدف بمجملها إلى توفير حلول متكاملة تماشياً مع احتياج العملاء ونوع العقار، وإلى خدمة تمويل كل احتياجات ومتطلبات العملاء من المواد والأعمال الإنشائية بالأقساط المريحة.

واضاف: توفر الحملة ميزات خاصة أخرى للتمويل الاستهلاكي ومنها خدمات تمويل مستلزمات الأثاث والمفروشات والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية الجاهزة والمصنعة واكسسواراتها، بالإضافة إلى مشاركة «بيتك» في منح التمويل لتحقيق طموحات العملاء التعليمية والاستفادة من أفضل الفرص التعليمية من خلال المنتج التعليمي والأكاديمي لتوفير مقاعد دراسية لدى الجهات ذات الصلة وبنظام الأقساط الشهرية، بالإضافة إلى تصميم «بيتك» لخدمات تمويلية للرعاية الطبية لتغطية نفقات العلاج والخدمات الطبية، بجانب منتج التمويل مقابل ضمان مالي من خلال الحجز علي ودائع ثابتة أو حساب التوفير الشخصي للعميل، وذلك بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية الغراء.

واشار الرشود الى أن الحملة التمويلية تستمر لغاية منتصف شهر سبتمبر 2022، وتقدم أفضل وأكبر المزايا على مستوى السوق مع نخبة من الموردين المتخصصين في المجالات ذات الصلة، ومزايا ائتمانية منها: استحقاق القسط الاول بعد 12 شهرا من التعاقد للتمويل الاسكاني و 6 شهور للتمويل الاستهلاكي، فيما يصل الحد الأعلى للتمويل الإسكاني الى 70 الف دينار، ومدة الائتمان تصل إلى 15 عاما، و 25 ألف دينار للتمويل الاستهلاكي ومدة ائتمان تصل لغاية 5 سنوات مع تمتع العميل بخدمة امكانية تأجيل القسط وفرصة إعادة ترتيب المديونية مستقبلا، المتوافرة من خلال الفروع والمعارض في مختلف مناطق الكويت.

واكد الرشود انه حرصاً من «بيتك» على تقديم خدماته لعملائه بشكل مميز وبما يواكب التكنولوجيا المالية يطرح خدمة التمويل الالكتروني «الرقمي» الذي يتضمن معالجة جميع الأعمال الورقية للمعاملات التمويلية الكترونيا، حيث يتمكن العميل من تفعيل الخدمة لدى الأجهزه الآلية التابعة لهيئة المعلومات المدنية والمتوافرة بالفروع التالية: فهد الأحمد- الصباحية - سعدالعبدالله - حطين - الفنطاس - سلوي -عبدالله المبارك – الرحاب – الفيحاء - الأندلس، وذلك بتنفيذ طلب التمويل بكل مراحله بشكل آلي بالكامل دون الحاجة إلى زيارة الفرع، مما يوفر الوقت والجهد واختصار زمن إنجاز معاملات عملاء «بيتك».

ونوه الى ان الحملة تساهم في تحريك السوق عبر تنشيط مبيعات التجار وتلبية احتياجات العملاء، وتعزيز التعاون مع الموردين عبر قنوات التعامل وعلاقات الشراكة الممتدة مع «بيتك» والارتقاء بمستوى الخدمة بما يحقق رضا العملاء عبر أفضل مستويات الخدمة ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

