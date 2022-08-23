«KIB»: إطلاق حسابات التواصل الاجتماعي لشركة «KIB مركز مبادر»

مال وأعمال

في إطار جهوده نحو تمكين شريحة المبادرين، من خلال دعم المشاريع الريادية المحلية وروادها، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تدشين حسابات شركة «KIB مركز مبادر» على منصات التواصل الاجتماعي [email protected]، بما يشمل كلاً من حسابه على انستغرام، وتيك توك، وسناب شات (Snapchat).

وفي سياق متصل، أوضح محمد الهويدي من «KIB»، أن إطلاق حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في الكويت تعتبر من أهم الخطوات التي اتخذتها الشركة بعد تأسيسها لتتمكن من الوصول للشرائح المستهدفة من جمهور رواد الأعمال لتبني مساعيهم الريادية والتجارية، وذلك من خلال توفير طرق وقنوات متعددة للتواصل المباشر معهم، لتعريفهم بالشركة وما تقدمه من خدمات متميزة لمساندتهم وكيفية استفادتهم منها، وكذلك أيضا لاستقصاء آرائهم ووجهات نظرهم فيما يخص باقة الخدمات، والتفاعل معهم من خلال التعليقات والرد على استفساراتهم عبر الرسائل المباشرة وغيرها من طرق التواصل.

مضيفاً: «كما نطمح من خلال تدشين تلك الحسابات إلى مشاركة متابعينا بكل المستجدات وأحدث الأنشطة التي تقوم بها شركة «KIB مركز مبادر»، والتي تشمل على سبيل المثال الإعلان عن البرامج أو الدورات التدريبية وأبرز الإنجازات، وكذلك تغطية آخر الفعاليات واللقاءات والاجتماعات التي تقيمها الشركة».

وفي ختام تصريحه، أكد الهويدي التزام شركة «KIB مركز مبادر» بالاستمرار في تطوير سلسلة خدمات الشركة والعمل بشكل جاد على تحقيق أهدافها التنموية، وذلك من منطلق إيمانها بأهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت بصورة عامة، والدور الحيوي للقطاع الخاص في تنويع ودفع عجلة الاقتصاد المحلي، حيث تهدف شركة «KIB مركز مبادر» إلى المساهمة في إنشاء جيل جديد من الطاقات الكويتية الموهوبة من المبادرين، وتلبية احتياجاته ليصبح جيلاً مؤهلاً لقيادة المسيرة التحولية للبلاد ورؤية قيادتها السامية في أن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً رائداً على المستوى الإقليمي.

ويذكر أن البنك قد قام أخيراً بتأسيس شركة «KIB مركز مبادر» لتعمل جنباً إلى جنب مع رواد الأعمال الكويتيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كحاضنة ومسرّعة أعمال ضمن منظومة تأهيلية متكاملة، تدعم كل مرحلة من عمر مشروع الشاب المبادر التجاري، وذلك من خلال توفير باقات تدريبية ومهنية متعددة المستويات، مع سلسلة من الخدمات التي تلبي احتياجات بيئة ريادة الأعمال المحلية على أوسع نطاق.

