«الأهلى المتحد»: برنامج تدريبي لموظفي خدمة العملاء والمبيعات

مال وأعمال

التزاماً من البنك الأهلي المتحد بتنمية وتطوير مهارات كوادره البشرية بهدف تقديم افضل الخدمات المصرفية لعملائه، نظم البنك برنامجا تدريبيا لموظفي خدمة العملاء والمبيعات بإدارة الخدمات المصرفية للافراد، تضمن تعريفا بمختلف شرائح العملاء ومتطلباتهم والطرق المناسبة للتعامل مع شكاواهم، فضلاً عن سرعة الاستجابة بالرد على استفساراتهم ومدهم بمعلومات صحيحة وواضحة، والتعرف على أفضل وسائل بناء العلاقات مع العملاء والممارسات الناجحة في خدمة العملاء، وأساليب التواصل الفعال مع العملاء وطرق تقديم خدمات أكثر تميزا للحفاظ على ثقتهم وولائهم، واستخدام الوسائل المناسبة لجذب المزيد من العملاء وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم والحفاظ على ثقتهم وولائهم للبنك.

استمر البرنامج على مدار 12 ساعات تدريبية وحضره 30 من موظفي خدمة العملاء والمبيعات بالبنك الأهلي المتحد، وقام بتقديمه سالم المطوع المدرب المعتمد في مجال المبيعات. وبهذه المناسبة، أفاد مدير عام الموارد البشرية بالبنك الأهلي المتحد نقيب أمين: «وفقا لاستراتيجية عمل البنك الأهلي المتحد فإن موظفيه هم أهم أصوله، ولذلك فإننا نركز على الاستثمار في تنمية مهاراتهم وخبراتهم لضمان تميزهم في الأداء ومواكبتهم لكل ما هو جديد في مجال القطاع المصرفي، وذلك من خلال تنفيذ عددٍ من البرامج والدورات التدريبيّة المصممة بعناية فائقة. وأضاف أمين «إن عملية التدريب والتطوير جزء رئيس من نموذج عملنا، وذلك لضمان توفير الكوادر المؤهلة التي تعمل على تقديم أعلى مستويات الأداء والإنجاز، الذي بلا شك ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا الكرام، كما يؤكد حرصنا على الالتزام بالدور المهم الذي يجب أن نؤديه في الإسهام بتطور القطاع المصرفي والمالي في الكويت. وفي ختام البرنامج التدريبي أعرب المتدربون عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنظيمه وتقديمه مما يساعدهم على تطبيق محتواه في أدائهم العملي، كما ثمنوا المواد العلمية التي تضمنها البرنامج التدريبي، وكذلك القدرة الكبيرة للمدربين على تقديم محتوى البرنامج التدريبي بسلاسة وسهولة. وقام البنك بتكريم المدرب سالم المطوع بحضور علاء محمود مدير التدريب والتطوير بالبنك الأهلي المتحد، والآنسة شريفة الحوطي مسؤولة في إدارة التدريب والتطوير بالبنك الأهلي المتحد ومحمد الياسين، مدير إقليمي- الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد، وبدر الدباسي مدير إقليمي -الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد.

