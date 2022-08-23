«بوبيان» يُطلق المرحلة الأولى من برنامج «أكاديمية الفروع المصرفية»

مال وأعمال

أكد مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد حرص البنك على تنمية وتطوير مهارات موارده البشرية وتوفير أفضل البرامج التدريبية لهم انطلاقاً من قيم البنك التي تركز على الاهتمام بالموظفين وتبني أحدث التطورات التكنولوجية والرقمية تماشياً مع توجهات البنك وحرصه على الابتكــار والإبداع مما ينعكس إيجاباً على تقديم مستوى خدمة مميز لعملاء بوبيان.

جاء ذلك تعليقاً من الحماد على إطلاق المرحلة الأولى من برنامج (أكاديمية الفروع المصرفية) المصمم خصيصاً للارتقاء بمهارات موظفي الفروع من مختلف الدرجات و التخصصات الوظيفية، والذي جرى تصميمه وتنفيذه خصيصاً لموظفي الفروع المصرفية في بنك بوبيان على مختلف الدرجات والمهام الوظيفية داخل كل فرع. وأضاف أن ذلك يتضمن المصرفي الشامل الذي يتقن جميع المهارات ولديه الصلاحيات لتلبية طلبات واحتياجات العميل داخل الفرع وايضاً موظفي العمليات وموظفي رعاية العملاء ومدراء الأفرع للارتقاء بمهاراتهم وإيجاد منهجية ثابتة ولغة موحدة في تقديم الخدمة لعملاء بوبيان داخل الفروع المصرفية، ويحرص ايضاً على التأكيد على الفهم الكامل لقوانين ولوائح البنك المركزي والممارسة والتطبيق الصحيح لها في مجال العمل المصرفي الإسلامي.

كما يتضمن البرنامج اتقان التعامل مع جميع انظمة البنك الرقمية وربط التقدم في الدراسة مع التطور المهني والوظيفي من خلال تنظيم عملية الترقي الوظيفي وإتاحة الفرصة للمنافسة العادلة بين جميع الموظفين بشكل متساو.ويحتوي البرنامج على مجموعة من الاختبارات الاساسية والمقابلات الشخصية وبرامج تدريبية متعددة داخل مركز التدريب وايضاً تدريب عملي داخل الفروع على المهام الوظيفية الجديدة وفترة تجريبية يتم بعدها تثبيت الموظف فى وظيفته الجديدة بعد ان يتم التأكد من اتقانه لجميع مهام عمله بشكل كامل.

ويهدف البرنامج لتعزيز المهارات والمعارف والآليات التي تحرص على تناغم العمل بين الموظفين وتنمية روح الفريق والمهارات الفنية والوظيفية لموظفي العمليات ورعاية العملاء والاتجاهات الحديثة في مجال المبيعات وخدمة العملاء من خلال استخدام ادوات رئيسية تتعلق بفهم احتياجات العميل وتقديم الخدمة بما يناسب احتياجاته الشخصية وتطوير مستوى رضا العملاء بما يتناسب مع مستوى الخدمة التي يقدمها البنك لعملائه.

وأضاف الحماد أن البنك كان له السبق في السنوات الأخيرة على مستوى البنوك المحلية والقطاع الخاص في تنفيذ العديد من المبادرات المهمة مثل Boubyan Business School التي تعد الأولى من نوعها في الكويت والمنطقة، وذلك في سبيل تنمية وتطوير موظفيه وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مهاراتهم وتأهيلهم من خلال برامج تدريبية ذات طبيعة خاصة تجمع بين تحصيل المعلومات والممارسة الحقيقية للعمل المصرفي و الشهادات الدولية المعتمدة والترقي الوظيفي وهو ما ساهم في خلق المزيد من الشفافية والولاء بين الموظفين. وأكد الحماد أن البنك لم يقف عند حدٍ معين من برامجه التدريبية وتطوير وزيادة مهارات وخبرات موظفيه، بل على العكس تماماً فقد اتبع البنك سياسة التدريب عن بعد خلال العامين السابقين وما زال مستمر في رقمنة العديد من البرامج التدريبية التي تغطي جميع تخصصات العمل المصرفي وهو ما أسهم في غرس المزيد من الولاء بين الموظفين للمؤسسة التي ينتمون إليها.

3 أكاديميات

من جانبه، قال نائب المدير العام لإدارة الفروع المصرفية بشار الدوب «نسعى دائما كفريقٍ واحد في بنك بوبيان إلى أن نكون مؤسسة مصرفية حريصة على توظيف وتدريب وتمكين موظفيها لمساعدتهم على النجاح في حياتهم المهنية معنا، حيث نركز دائماً على تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها للنجاح في الصناعة المصرفية الرقمية في كل القطاعات وفي الفروع المصرفية بشكل خاص». وحول البرنامج، أوضح الدوب أن أكاديمية الفروع المصرفية تنقسم إلى ثلاث اكاديميات تخصصية بالاضافة إلى البرنامج التمهيدي للمعينين الجدد في الفروع، ومصممة بما يتناسب مع كل وظيفة في الفروع بدءاً من المصرفي الشامل Universal Banker مروراً بموظفي إدارة العمليات وموظفي رعاية العملاء ومدراء الافرع وتم حتى الآن تدريب ما يزيد على 130 موظفاً في الشهور السابقة من العام الحالي ونتطلع إلى الوصول إلى ما يقارب 250 موظفاً خلال هذا العام كجزء من اكاديمية الفروع المصرفية، حيث تغطي العديد من الدورات التخصصية التي تؤهل موظفي الفروع إلى تقديم أفضل الخدمات لعملاء بوبيان بجانب استخدام لغة موحدة بين جميع الفروع. ويحتوي البرنامج على عدة مراحل متتابعة ويشكل رحلة تعلم للمشاركين، متبنياً نهجاً فريداً في تقديم دورات تدريبية متخصصة في هذا المجال مع محاولة الربط بين النظريات العلمية والممارسة والتطبيق الصحيح و التطور الوظيفي في مجال العمل المصرفي بطريقة منهجية عملية.

Boubyan Business School

ويعد مشروع Boubyan Business School مشروعاً رائدا وابتكارياً باعتباره الأول من نوعه على مستوى الكويت والمنطقة، وهو بمنزلة مظلة ينطوي تحتها العديد من التخصصات والأكاديميات التي تهتم بكل شريحة من الموظفين، حيث يضم خمس أكاديميات أساسية تختص الأولى بالتكنولوجيا والثانية بالتخصصات الفنية في العمل المصرفي، في حين تختص الثالثة بالخدمات المصرفية الشخصية والرابعة بإدارة الثروات والأخيرة بالقيادة والإدارة.

