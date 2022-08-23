الوسيط العقاري الإلكتروني.. بداية 2023

مال وأعمال

شدد رئيس اتحاد وسطاء العقار عبد العزيز الدغيشم على أهمية التطور الالكتروني في عمل وسطاء العقار ، مشيراً إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد مطلق الشريعان يمثل نقلة نوعية في عمل الوسيط العقاري. وبين الدغيشم في تصريح صحافي أهمية قرار إنشاء عقد الوسيط العقاري الالكتروني في ضبط أداء وسطاء العقار والذي جاء نتاج التعاون بين الاتحاد من جهة ووزارة التجارة والصناعة من جهة أخرى.

ولفت إلى أن التعاون بين الاتحاد والوزارة يؤدي إلى تنفيذ القرار على أكمل وجه وبالشكل الذي يحقق النتائج المرجوة منه. وأوضح الدغيشم أن الاستشارات التي يقدمها اتحاد وسطاء العقار لمختلف الجهات المعنية بالعمل العقاري من شأنها تحقيق الانضباط في السوق ويؤدي إلى تنظيم السوق بالشكل الذي يحفظ حقوق المتعاملين فيه. وبين أن الاتحاد يستهدف العمل على تطوير وتحسين أداء السوق العقاري وحل كل المشكلات التي تواجه الوسطاء العقاريين والعمل على تحقيق الشفافية والمصداقية في السوق. وخطت وزارة التجارة خطوة إلى الأمام على طريق العمل الحكومي الجماعي في شأن تضييق الخناق على أي شبهات غسل أموال عبر إغلاق باب التلاعبات والممارسات السلبية بالسوق العقارية، وذلك من خلال اعتماد وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان إجراءات العمل بنظام «دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني» اعتباراً من 1 يناير 2023. حيث تضمن القرار الذي يحافظ على حقوق العقاريين والعاملين بمهام الوساطة إضافة لمشتري العقار وبائعيه، ضرورة اجتياز الوسيط العقاري دورة تدريبية في استخدام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني كشرط لاستلامه، وبالتالي سحب الدفتر الورقي المعمول به قبل ذلك، لافتاً إلى أنه يجوز للوسيط العقاري العمل بموجب الدفتر الورقي حتى تاريخ 30 يونيو 2023، وذلك ما لم يحصل على «الإلكتروني» قبل ذلك التاريخ.

