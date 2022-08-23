«سيارا» انضمت لمنصة «جملة» باتفاقية نوعية 

مال وأعمال

أبرمت شركة سيارا، المتخصصة في توفير مجموعة كبيرة من المنتجات المجمدة اتفاقية تعاون مع «منصة جملة»، تستهدف زيادة الحصة السوقية.

وبموجب تلك الاتفاقية ستقوم منصة «جملة» بتوفير كل منتجات سيارا من خضراوات، لحوم، دواجن وأسماك.

وفي هذا السياق، أشار مدير مبيعات الخدمات الغذائية في «سيارا» أحمد لهيطة إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التواجد في السوق الكويتي وزيادة حصة الشركة به، والتعريف بمنتجات الشركة المختلفة التي تضم مجموعة واسعة وغنية من منتجات اللحوم والخضراوات والمأكولات البحرية، بما في ذلك منتجات الدجاج المجمّدة التي تتنوع ما بين الدجاج الكامل، وقطع الدجاج، و»ناجتس» الدجاج، وشرائح الدجاج، والدجاج المغطى بالبقسماط وغير المغطى بالبقسماط، وبرجر لحم البقر والدجاج، بالإضافة إلى منتجات الخضراوات والبطاطا المقلية والمأكولات البحرية المجمدة وغيرها الكثير، مؤكداً أن الشركة تستهدف من خلال جملة تحقيق التوسع والانتشار.

وقال إنه بفضل ما تتمتع به الشركة من خبرات كبيرة ومتنوعة والتزامها بأعلى معايير الجودة، حصدت «سيارا» أعلى الشهادات الدولية للامتياز في مجال الإنتاج، مثل: الاتحاد البريطاني للبيع بالتجزئة BRC ومركز محاسبة المزودين SWA .

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي في «جملة» الدكتور محمد غلوم، إن انضمام شركة سيارا لعملاء منصة جملة دليل ثقة كبيرة لأهمية المنصة في توفير الكثير من المنتجات لقطاع عريض من الفنادق والمطاعم والمقاهي.

وأضاف د. غلوم أن منصة جملة تعتمد على توفير أكبر قدر من الموردين وهم من أشهر وأهم العلامات التجارية في قطاع التغذية وجمعهم مع المستهلكين تحت مظلة واحدة للحصول على أفضل الأسعار والخدمات كوجود كتالوج شامل وتوافر خاصية بحث متطورة، الدفع بطريقة سلسة وآمنة، تمكين العملاء من مراجعة حساباتهم ومشترياتهم من خلال المنصة بدقة تامة إلى توفير الخدمات اللوجستية من استلام وتخزين وتوصيل المنتجات بأفضل المعايير.

ومن جانبها، قالت مدير أول المجموعة التجارية في «جملة» هبة البحرة إن توفير «جملة » لمنتجات «سيارا» على منصتها من شأنه أن يسهم في ضمان دقة عملية التوريد وفعالية خدمات التوصيل والتوزيع، مما يعزز من خطط سيارا في الانتشار والتوسع محليا وإقليميا.

