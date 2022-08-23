«البترول الوطنية» أقامت جناحاً توعوياً

مال وأعمال

أقامت دائرة العلاقات العامة والإعلام بشركة البترول الوطنية الكويتية على مدار ثلاثة أيام جناحاً تفاعلياً ضمن أنشطة المخيم الصيفي الذي ينظمه المركز العلمي حالياً في مقره الرئيسي بمنطقة السالمية.

وعكس الجناح التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية، وحرصها على تعريف أفراد المجتمع بطبيعة أعمالها ومشاريعها والمهام التي تقوم بها، وقد خصص لفئة الأطفال بهدف توعيتهم بجوانب مهمة وأساسية تتعلق بالثروة النفطية التي يرتكز عليها اقتصاد بلادهم.

وعرضت الشركة ضمن جناحها معلومات أساسية مبسطة عن مشروع الوقود البيئي، الذي احتفلت الشركة بتشغيله الكامل في شهر مارس الماضي، وتم من خلال مجموعة من المطبوعات والعروض التفاعلية تقديم وجبة تثقيفية للأطفال حول الفوائد البيئية والاقتصادية لهذا المشروع، الذي يعد الأضخم في تاريخ القطاع النفطي الكويتي.

ويأتي تنظيم هذا الجناح في إطار حملة توعوية موسعة تنفذها الدائرة بالتعاون مع دائرة الصحة والسلامة والبيئة، وتشتمل على العديد من الأنشطة التي تحظى بتفاعل لافت من قبل الجمهور بمختلف فئاته وشرائحه.

