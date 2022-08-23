الاستثمار الجريء في السعودية.. قفزة بـ 244 %

مال وأعمال

سجلت السعودية نمواً قياسياً في قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بأي فترة سابقة.

وشهد سوق الاستثمار الجريء في المملكة زخماً غير مسبوق حيث بلغت قيمة الاستثمارات الجريئة التي جمعتها شركات ناشئة خلال النصف الأول من عام 2022 مبلغ 584 مليون دولار مسجلة نمواً بنسبة 2844 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 ومتجاورة إجمالي الاستثمارات المحققة في عام 2021 بالكامل

وتشتهر السعودية تشهد زيادة في قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2022 رغم انخفاض عدد الصفقات مقارنة بالنصف الثاني من عام 2021، حيث واصلت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة النمو المستمر لقيمة الاستثمارات الجريئة للنصف الثالث على التوالي، في حين سجلت انخفاضا بنسبة 7 في المئة في إجمالي عدد الصفقات خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2021.

وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو القطاع الأبرز خلال النصف الأول من عام 2022 مدفوعاً بثاني أضخم جولة استثمار جريء على الإطلاق في السعودية (أكثر من 100 مليون دولار أميركي) ونجحت منصة فودكس السعودية الرائدة في تقنية إدارة المطاعم في إغلاق ثاني أضخم جولة استثمار جريء من نوعها في المملكة والأضخم لها حتى الآن بقيمة 170 مليون دولار من الفئة «ج» بقيادة شركتي سنابل للاستثمار وProsus

وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات بينما يستحوذ قطاع الأغذية والمشروبات على الحصة الأكبر من قيمة الاستثمار الجريء، كما هو الحال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كان قطاع التقنية المالية هو القطاع الأول من حيث عدد الصفقات في المملكة العربية السعودية إذ استحوذ على 22 في المئة من إجمالي عدد صفقات الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2022. في حين استحوذ قطاع الأغذية والمشروبات على 32 في المئة من إجمالي قيمة الاستثمارات وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية كأكبر سوق للاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات في الوقت الذي تمكنت السعودية من تجاوز مصر لتصبح ثاني أكثر أسواق الاستثمار الجريء نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي عدد الصفقات واستطاعت في الوقت نفسه الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق جذباً للاستثمار الجريء بعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المركز الأول خلال النصف الأول من عام 2022

وتتلقى الشركات الناشئة السعودية دعماً من عدد مستثمرين قياسي بلغ 88 مستثمراً في النصف الأول من عام 2022

سجلت منظومة الاستثمار الجريء في السعودية مشاركة قياسية جديدة للمستثمرين، إذ ارتفع عدد المستثمرين خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 12 في المئة مقارنة بعام 2021 بالكامل، حيث أن 58 في المئة منهم يتخذون من المملكة مقرا لهم.

وسجلت السعودية رقماً قياسياً جديداً في قيمة الاستثمار الجريء على أساس نصف سنوي لتتجاوز الرقم المسجل في عام 2021 بالكامل بنسبة 8 في المئة رغم إغلاق 55 في المئة فقط من إجمالي عدد الصفقات، ورغم أن عدد الصفقات المنفذة خلال النصف الأول من عام 2022 لا تمثل سوى 55 في المئة من الإجمالي المسجل خلال عام 2021 بالكامل، إلا أن سوق الاستثمار الجريء في السعودية نجح في جمع استثمارات جريئة بلغت قيمتها 584 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، بزيادة نسبتها 8 في المئة عن الرقم المسجل في عام 2021 بالكامل.

وكانت الجولة الضخمة بقيمة 170 مليون دولار التي جمعتها منصة فودكس هي ثاني صفقة ضخمة (أكثر من 100 مليون دولار)، وثاني الصفقات من الفئة «ج»، وأضخم صفقة يتم تسجيلها في المملكة العربية السعودية على الإطلاق، حيث مثلت 31 في المئة من إجمالي قيمة الاستثمارات الجريئة في النصف الأول من عام 2022.

وسجلت منظومة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2022 أرقاماً قياسية على أساس نصف سنوي لتصل إلى أعلى مستويات لها على الإطلاق

وكان النصف الأول من عام 2022 هو النصف الثالث على التوالي الذي تشهد فيه سوق الاستثمار الجريء السعودي نمواً متواصلاً بعد أن قفزت قيمة الاستثمار الجريء، خلال هذا النصف بنسبة 244 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

ورغم أن النصف الأول من عام 2022 شهد استثمارات قياسية، إلا أن انخفاض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 7 في المئة مقارنة بالنصف الثاني من عام 2021 قد وضع حداً لارتفاع متواصل في عدد الصفقات على أساس نصف سنوي

