واشنطن: نعمل مع «الخليجي» في اتجاه واحد لخفض التصعيد بالمنطقة

عربيات ودوليات

واشنطن- قالت الولايات المتحدة الأميركية إنها تعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي في اتجاه واحد لتخفيض التصعيد في المنطقة. جاء ذلك في تعليق للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس، رداً على سؤال حول الموقف الأميركي تجاه القرار الإماراتي، بإعادة سفير أبوظبي في طهران إلى إيران. وقال برايس: «إن دولة الإمارات أظهرت عبر عدد من القضايا مراراً وتكراراً أنه يمكنها أن تلعب دوراً بناء في حل وتخفيف حدة التوتر الإقليمي، بما في ذلك من خلال تعزيز علاقاتها الدبلوماسية».

وشدد برايس على أن الإدارة الأميركية «على نفس الصفحة مع الإمارات وشركائنا الآخرين في دول مجلس التعاون الخليجي. هناك اتجاه أوسع نحو خفض التصعيد في المنطقة وهذا الاتجاه ندعمه بالكامل».

وأعلنت الإمارات، الأحد، أنها ستعيد «خلال الأيام القادمة» سفيرها إلى إيران، في خطوة هي الأولى منذ أن خفضت تمثيلها الدبلوماسي في هذا البلد عام 2016.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي «في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذاً لقرارها السابق، في يوليو الماضي، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير». من جانب آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تتواصل مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي فيما يخص قضية ترسيم الحدود البحرية. ولم يحدد المتحدث في إفادته الصحافية، أمس، أي موعد لسفر المبعوث الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية، آموس هوكستين، إلى لبنان وإسرائيل لمتابعة الوساطة بين البلدين بشأن القضية.

وقال برايس: «نحن وهوكستين نبقى على اتصال مع الأطراف في المنطقة. ونبقى ملتزمين بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى قرار بشأن ترسيم الحدود البحرية». وكرر برايس موقف الخارجية الثابت منذ أسابيع بأن «التقدم نحو حل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات من قبل الحكومتين ونحن نرحب بالروح التشاورية والصريحة للطرفين للتوصل إلى قرار نهائي والذي نعتقد أنه لديه القدرة على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والأمن والازدهار للبنان وإسرائيل والمنطقة». معربا عن اعتقاده بأن «الحل ممكن». وتزامنا مع خوض مفاوضات ترسيم الحدود، حذر وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، الاثنين، حزب الله اللبناني من أن أي هجوم على حقل الغاز البحري الحدودي، كاريش، قد يؤدي إلى حرب.

