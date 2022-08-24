الصدر يحاصر القضاء العراقي

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بغداد- الوكالات: أعلن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس تعليق عمل المجلس بالإضافة إلى العديد من الهيئات القضائية في البلاد، ردا على اعتصام شرع فيه أنصار التيار الصدري أمام المجلس.

وقال مجلس القضاء العراقي في بيان إن قرار تعليق العمل جاء احتجاجا على «التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون» في إشارة إلى اعتصام أنصار التيار الصدري.

وكان أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر قد باشروا امس اعتصاما جديدا أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد وهذا ثاني اعتصام ينفذه التيار بعد الاعتصام المستمر منذ أسابيع في مقر البرلمان في محاولة للضغط لحل البرلمان كسبيل لإنهاء الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.

وتوجّه المئات من مناصري التيار الصدري إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، معلنين البدء باعتصام «حتى تحقيق» لائحة مطالب أبرزها «حلّ البرلمان»، وفق بيان لإعلام التيار الصدري.

ونصب المعتصمون الخيم أمام مبنى أعلى سلطة قضائية في البلاد، وسط انتشار أمني كثيف.

وأفاد بيان لمناصري التيار الصدري بأن الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى سيستمر حتى تحقيق «لائحة مطالب» قدموها، من بينها «حل البرلمان» و»عدم تسييس القضاء» حسب صور نشرها التيار على مواقع التواصل.

وحمّل مجلس القضاء «الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف». ويقول المجلس إن أنصار الصدر يريدون الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار قرار حل مجلس النواب. كما أشار إلى تلقي أعضاء المجلس والمحكمة على السواء رسائل تهديد وضغط عبر الهاتف. وأكد أن المجتمعين قرروا تعليق عمل مجلس القضاء والمحاكم التابعة له، احتجاجا على تلك التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون.

وكان القضاء العراقي أعلن سابقاً بوضوح أن حل البرلمان لا يدخل قانوناً ضمن صلاحياته، مشيراً إلى أن الدستور يحدد شروط تلك المسألة.

من جهتها أصدرت نقابة المحامين العراقيين بيانا أكدت فيه موقفها المساند للقضاء العراقي، معلنة تعليق أعمال نقابة المحامين بشكل متواز مع قرار القضاء. ودعت الأطراف السياسية إلى «فهم خطورة عدم حماية القضاء، الذي سيؤدي بنا إلى فقدان أهم ركائز بناء دولة دستورية».

وتعود جذور الأزمة السياسية في العراق إلى الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي. وبعد هذه الانتخابات التي حصل فيها التيار الصدري على أكبر عدد من المقاعد، فشلت القوى السياسية في الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جديد للبلاد. ومنذ أواخر يوليو الماضي، يعتصم أنصار الصدر في مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء وسط بغداد. وفي وقت لاحق شرع أنصار الإطار التنسيقي، الخصم الرئيس للصدر في تنفيذ اعتصام آخر خارج أسوار هذه المنطقة للتأكيد على موقفه الذي يقضي بتشكيل حكومة خدمية قبل إجراء الانتخابات المبكرة التي يريدها بشروط.

