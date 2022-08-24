محكمة الكرخ تصدر أمراً باعتقال قيادي صدري

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بغداد- الوكالات: أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، امس مذكرة قبض بحق القيادي بالتيار الصدري، صباح الساعدي. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي عما اعتبرته «جريمة تهديد القضاء».

جاء ذلك بعدما قرر مجلس القضاء الأعلى، صباح امس تعليق أعماله في كل مفاصله في العراق، على خلفية اعتصام أنصار التيار الصدري أمام بوابته.

وحمل المعتصمون شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل مجلس النواب العراقي، تمهيدا للمضي في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق. كما طالبوا أيضا بفصل الادعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى مع التعديل، وفقا لما تتناقله مقاطع فيديو من مكان الاعتصام.

