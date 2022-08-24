أوغلو: السلطة الفلسطينية ترحب بتطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل!

عربيات ودوليات

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إن السلطات الفلسطينية، بما يشمل فصائل سياسية مختلفة، ترحب بتطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل وتريد استمرار الحوار. وأكد أوغلو في مقابلة مع قناة «خبر جلوبال»، أن إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل لا تعني أن تركيا ستغير سياستها في الشرق الأوسط وستقدم تنازلات بشأن القضية الفلسطينية، وذلك في وقت استقبلت فيه أنقرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وتأتي زيارة عباس الذي التقى مساء أمس الرئيس رجب طيب أردوغان ، بعد أسبوع من إعلان تركيا وإسرائيل عن إعادة العلاقات كاملة بينهما وعودة السفراء إلى البلدين. وتابع وزير الخارجية التركي «قيامنا بتطبيع العلاقات لا يعني أن تركيا ستقدم تنازلات بشأن القضية الفلسطينية. الحوار ينبغي أن يستمر حتى لو لم تكونوا على اتفاق في كل المسائل». مقتل ضابط بالحرس الثوري في سورية طهران- الوكالات: ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية امس أن قياديا في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني قُتل في سوريا، حيث كان في «مهمة استشارية». وقالت وسائل إعلام إيرانية أخرى إن المستشار العسكري أبو الفضل عليجاني قتل فجر الاثنين في سورية دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل عن ظروف مقتله. وعليجاني يعمل مهندسا للعمليات القتالية في جامعة أمير المؤمنين للعلوم والفنون القتالية التابعة للحرس الثوري. وفي مارس الماضي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل قياديين اثنين من الحرس الثوري جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق في العاصمة السورية دمشق. ومن وقت لآخر، تشن إسرائيل هجمات جوية على مواقع للنظام وأخرى تابعة للقوات الإيرانية في محافظات سورية مختلفة.