قمة العلمين: تحقيق الأمن الاقتصادي والإنساني للمنطقة

عربيات ودوليات

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة مشتركة تطورات الاوضاع العربية وسبل مواجهة تداعيات الحرب في اوكرانيا على امن الغذاء والطاقة في المنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي رحب بزيارة ضيوف مصر في لقاء أخوي خاص، معربا عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.

وبحث القمة، التي تستضيفها مدينة العلمين على الساحل الشمالي لمصر، تعزيز التعاون المشترك بين الدول الخمس وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

من جهته، قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أيمن سلامة، إن القمة تهدف إلى «تحقيق الأمن الاقتصادي والإنساني، لشعوب ودول المنطقة العربية سواء كان كل الدول العربية أو الدول الخمس التي تشارك في قمة العلمين وتأمين دعائم وركائز وأسس الأمن العربي المشترك». كما قال سلامة إن هناك «آلية الشراكة الجديدة الصناعية التكاملية للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تشترك فيها الدول الخمسة هي الدليل الدامغ على الآليات الفاعلة» وليس «الشعارات والمطالبات» وغيرها وهي «إحدى آليات تأمين الأمن القومي العربي في نهاية المطاف». وقال إن القمة «ترسخ ركائز الأمن القومي العربي» بشكل حقيقي، وتواجه «التحديات القُطرية والدولية» الراهنة وتشكيل نسق عربي متوافق تجاه القضايا العالمية المرتبطة بالأمن الإقليمي في القمة العربية التي ستستضيفها الجزائر» كما «ستوحد الدول الخمس مواقفها ورؤاها بشأن جدول أعمال القمة».

وبحسب مصادر عربية فإن تداعيات الحرب الأوكرانية، خاصة بما يخص الطاقة والغذاء، هي أحد المحاور التي تناولها القادة «لتخفيف الآثار السلبية الكارثية لتداعيات الحرب الأوكرانية» كما قال إن القادة ابدوا دعمهم للعراق في مواجهة الأزمة السياسية» وايدوا الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، كما دعمت القمة موقف مصر والسودان بخصوص سد النهضة.

