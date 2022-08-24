أردوغان: نهدف لـ«حزام سلام وتعاون» مع الجيران الأقربين

عربيات ودوليات

أنقرة- الوكالات: اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هدف بلاده هو «إقامة حزام سلام وتعاون» في محيطها بدءا من «الجيران الأقربين». جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال حفل تخريج طلاب ضباط وصف ضباط من أكاديمية الدرك وخفر السواحل.

وأكد أن تركيا أكثر دولة تأثرا بالتداعيات السلبية للأزمات المندلعة سواء في هذه المنطقة الواسعة من العالم أو في بلدان الجوار. مشيا الى الاضطرابات الداخلية المستمرة في أفغانستان منذ 40 عاما، والصراعات في ليبيا واليمن، والظلم المتواصل في سورية منذ 11 سنة، والتوترات في البلقان، والمجاعة في إفريقيا، ومحاولات إثارة الفتنة في القوقاز.

ونوه أن تركيا لا يمكن أن تغلق أبوابها ولا تكترث بما يحصل في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وتركستان. وتابع أردوغان «لا نكن العداء لأي بلد بل إننا نريد إقامة أفضل العلاقات مع كافة البلدان».

وأكد أن بلاده وسعت نطاق عملياتها العسكرية من سورية حتى العراق وأنها توجه أشد الضربات لتنظيم «بي كي كي» الإرهابي في المناطق التي يشعر فيها بالأمان. على صعيد متصل، نفى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو الأنباء المتداولة عن لقاء محتمل بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري، بشار الأسد، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر. وأكد جاويش أوغلو أنه «يجب اتخاذ خطوات من أجل سلام دائم في سورية»، معتبرا أنه «يجب ألا ينظر النظام السوري إلى المعارضة على أنها إرهابية». وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية عن مصادر، إن الرئيسين التركي والسوري، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد في سبتمبر القادم في أوزبكستان. من جهة ثانية قال وزير الخارجية التركي امس إن بلاده ليس لديها شروط مسبقة لإجراء حوار مع الحكومة السورية وإن المحادثات مع دمشق لا بد أن يكون لها أهداف.

