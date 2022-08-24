إيران تخلت عن «شروط أساسية» لإحياء الاتفاق النووي

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشف مسؤول أميركي كبير أن إيران تخلّت عن «بعض الشروط الأساسية» لإحياء الاتفاق النووي الذي يهدف لتقييد برنامج طهران النووي، في حين أعلن المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل موافقة معظم الأطراف على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.

وقال المسؤول الأميركي لرويترز إن المطالب الأساسية التي تخلّت عنها إيران، تشمل إصرارها على إنهاء مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعض التحقيقات المتعلقة ببرنامجها النووي، الأمر الذي يزيد احتمال التوصل إلى اتفاق. وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم ذكر هويته لحساسية الأمر أنه على الرغم من أن طهران تقول إنه يتعين على واشنطن تقديم بعض التنازلات، فإنها تخلت عن بعض مطالبها الأساسية.

وتابع «عادوا في الأسبوع الماضي وتخلوا بشكل أساس عن العقبات الرئيسة في سبيل إبرام اتفاق»

وفي السياق ذاته قال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن معظم الدول المشاركة في المحادثات النووية مع إيران توافق على اقتراح الاتحاد الأوروبي في ملف مفاوضات النووي الإيراني. وبخصوص الرد الإيراني على المقترح الأوروبي الذي قدمته إيران الأسبوع الماضي، فقد وصف منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الرد بالمعقول. ورجح بوريل عقد اجتماع في فيينا هذا الأسبوع في إطار محادثات إحياء الاتفاق. وبينما قالت واشنطن إنها تعمل على الرد على ما قدمته إيران بأسرع وقت ممكن، اتهمت روسيا على لسان المبعوث الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف الولايات المتحدة بأنها تتبع نمطا معتادا مع الاقتراب مما وصفه بخط النهاية لكن ذلك ليس سببا للتشاؤم، حسب تعبيره. من ناحية أخرى، يلتقي في واشنطن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان نظيره الإسرائيلي إيال حولاتا للتباحث حول محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، إضافة إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وإغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلية للمؤسسات الحقوقية المدنية الفلسطينية، والتحقيق في اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

